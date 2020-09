Politi med klar besked til festglade danskere

Der er klare regler, der skal overholdes, hvis folk skal have lov til at feste i Jomfru Ane Gade i Aalborg lørdag aften.

Det oplyser Nordjyllands Politi, der fredag aften valgte at rydde gaden for mennesker, fordi der var alt for mange.

'Kom i god tid, hold afstand og endelig: Det kan være, at I kommer til at gå hjem igen, hvis der allerede er for mange samlet', skriver politiet på Twitter.

Fredag blev gaden ryddet for mennesker, mens barer og diskoteker fortsat holdt åbent.

Det oplyste Nordjyllands Politis vagtchef Mads Hesselund.

- Omkring klokken 22 var der alt for mange mennesker forsamlet i Jomfru Ane Gade, vores festgade her i byen. Der var for lidt afstand mellem folk, så derfor valgte vi at sige, at dem, der ikke var på værtshuse, skulle fordeles ud i resten af byen, sagde vagtchefen.

Situationen kan altså meget vel blive den samme lørdag aften, hvor politiet understreger, at de vil være til stede i gaden.

'Vi lover at komme igen i aften og i samarbejde med restauratørerne vil vi sikre, at I ikke bliver for mange, og at I ikke kommer til at stå for tæt', skriver politiet på Twitter.

