Politi med opråb: Lad nu være!

Det begynder at skride, oplyser Østjyllands Politi

Danskerne har indtil nu været gode til at holde afstand til hinanden og undgå store forsamlinger. Men det gode vejr i denne uge har sat danskerne på prøve, og særligt i København har det knebet med at holde afstand på flere populære samlingssteder.

København samarbejder med politi om at stoppe forsamlinger

Nu er samme tendens ved at udbrede sig i Jylland, oplyser Østjyllands Politi.

'Lad nu være med at stimle sammen de samme steder! Vi kan se, at det begynder at skride lidt derude', skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet opfordrer endnu en gang danskerne til at overholde retningslinjerne. De gør opmærksom på, at det er den mest effektive måde at få brudt smittekæden og genåbnet samfundet.