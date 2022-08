Politi mørklægger dokumenter om døds-forlystelse

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Da en bare 14-årig pige satte sig op i rutsjebanen Cobraen i Tivoli Friheden i juli, havde hun politiets ord for, at det værste, der kunne ske, var et sug i maven.

Forlystelsen var sikkerhedsmæssig forsvarlig og i årevis godkendt af Østjyllands Politi med hjælp fra førende eksperter.

Men noget kan været gået grueligt galt i politiets godkendelser af forlystelsen.

'Verdens mest sikre'

Cobraen var nemlig livsfarlig, og den bare 14-årige pige mistede livet i en tragisk ulykke i rutsjebanen, som Tivoli Frihedens direktør ellers havde kaldt 'verdens mest sikre'.

Den bombastiske udmelding kom i kølvandet på en omfattende renovering og sikkerhedsoptimering af forlystelsen, som, bare få dage inden den blev indviet i sommeren 2008, var centrum for en anden alvorlig ulykke.

Her blev fire personer kvæstet, og Østjyllands Politi efterforskede ulykken og nåede frem til, at det var den italienske fabrikants skyld. Østjyllands Politi afviste dog at gøre mere ved sagen, da det var for ressourcetungt at retsforfølge fabrikanten i Italien.

Efter ulykken fik Tivoli Friheden hjælp fra tyske eksperter, og man foretog ændringer af forlystelsen, så det aldrig ville kunne ske igen.

Skader og revner

Nu var den sikker, og den livsfarlige rutsjebane blev frem til juli i år godkendt af Østjyllands Politi en gang årligt. Som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet hyrede Tivoli Friheden i 2017 et dansk ingeniør-firma til at lave en omfattende renovering af det vogntog, som var involveret i ulykken. Det skyldtes, at man havde fundet skader og revner på vitale dele i vogntoget.

Østjyllands Politi vil ikke svare på, om man i den forbindelse foretog en ny og særlig grundig godkendelse af forlystelsen.

Ifølge loven er det kun politiet, der kan godkende forlystelser som Cobraen. Teknologisk Institut eller Force Technology besigtiger forlystelsen i et henholdsvis uanmeldt og anmeldt tilsyn og aflægger rapport til politiet, der står for den endelige godkendelse.

Nu skal Østjyllands Politi efterforske, om nogen kan drages til ansvar for, at en 14-årig pige er blevet frarøvet livet på grund af ulykken i den forlystelse, som politikredsen i årevis har stemplet som sikker.

Blomster foran Tivoli Friheden efter en bare 14-årig pige døde efter en ulykke i rutsjebanen Cobraen. Foto: Ernst van Norde

Sætter kasketten som de vil

Men selvom Østjyllands Politi i kraft af sin rolle som godkendelsesmyndighed ligger inde med en lang række dokumenter og tilsynsrapporter fra godkendelser af den livsfarlige forlystelse, afviser politikredsen at give indsigt i de dokumenter, der har ligget til grund for godkendelserne.

Ekstra Bladet har ad flere omgange forsøgt på den ene eller anden måde at få aktindsigt i tilsynsrapporter eller svar på simple faktuelle spørgsmål om godkendelsen af forlystelsen, men Østjyllands Politi vægrer sig ved at dele informationer med offentligheden med henvisning til den igangværende efterforskning.

Ekstra Bladet har også spurgt, hvordan Østjyllands Politi forholder sig til, at man de facto efterforsker sig selv, da det er politikredsen, der har godkendt forlystelsen, og man derfor i denne sag har to forskellige kasketter på.

Her lyder svaret, at det ikke er noget problem, da det er to forskellige afdelinger.

Der hersker altså totalt vandtætte skodder mellem afdelingen, der har godkendt, og den afdeling, som skal efterforske, hvem der kan drages til ansvar, må man forstå.

Men når Ekstra Bladet forsøger at få aktindsigt i politiets godkendelser og tilsynsrapporter for forlystelsen i kraft af politiets rolle som godkendelsesmyndighed, afviser Østjyllands Politi at udlevere det med henvisning til, at der er en igangværende efterforskning, der altså bliver foretaget af en anden afdeling.

Ekstra Bladet har påklaget afgørelsen til Statsadvokaten i Viborg.

Ikke inhabile

Både Force Technology, der i årevis har stået for tilsynet med forlystelsen, og Teknologisk Institut, der sikkerhedsgodkendte den inden ulykken i 2008, har afvist at tale med Ekstra Bladet med henvisning til efterforskningen.

Advokaturchefen ved anklagemyndigheden i Østjyllands Politi, Jacob Balsgaard, oplyser i et uddybende svar, at man er klar til at reagere, hvis der skulle opstå en situation, hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved habilitet.

'Anklagemyndighedens vurdering er, at der ikke aktuelt er oplysninger, der gør, at Østjyllands Politi er inhabile i relation til efterforskningen. Måtte der undervejs i efterforskningen fremkomme nye oplysninger, der giver anledning til tvivl om kredsens habilitet, vil vi selvfølgelig reagere på det,' skriver han.