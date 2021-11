Politi og vagtværn i dansk asylby

Frustrationerne i Sandvad er mange, men størst er følelsen af ikke at blive hørt.

Borgerne nægter at byde velkommen til de 14 mordere, sædelighedsforbrydere og behandlingsdømte, som Udlændingestyrelsen vil placere i det eksisterende asylcenter i byen.

Nu er stemningen mellem styrelsen og Sandvad-borgerne så intens, at Udlændingestyrelsen har hyret et privat vagtværn.

Det kommende særindkvarteringscenter i Sandvad har været så udskældt, at der nu er hyret et vagtværn til at holde øje med bygningerne. Foto: Anders Brohus

Vores by er i undtagelsestilstand

Sandvad-borgerne har forsøgt mange ting.

Først borgermøde, derefter spørgsmål direkte til statsministeren, senere demonstrationer foran Christiansborg og nu daglige demonstrationer foran det tidligere plejehjem i Sandvad.

Men intet virker til at have hjulpet, og det frustrerer indbyggerne i den lille by.

12. november var inviterede borgere fra Sandvad til dialogmøde med Udlændingestyrelsen og Røde Kors.

Her var blandt andet formand for beboerforeningens Kirsten Paugan inviteret.

Formand for beboerforeningen i Sandvad kan ikke genkende de ytringer, der skulle få Udlændingestyrelsen til at hyre privat vagtværn. Foto: Ernst van Norde

- Vi har forsøgt at forklare Udlændingestyrelsen, at vores by ikke kan rumme sådan en beboersammensætning lige op og ned ad et villakvarter, en legeplads og vores busstoppested.

- Men de holder fast i, at det er den rigtige beslutning, selvom Grith Poulsen (vicedirektør i Udlændingestyrelsen, red.) selv har sagt, at hun ikke havde sat sig ind i beliggenheden, siger en frustreret formand til Ekstra Bladet.

Til netop det seneste dialogmøde er der kommet ytringer om frustrerede borgere, som bekymrer Udlændingestyrelsen.

Men den hopper Kirsten Paugan ikke med på.

- Det kan jeg slet ikke genkende. Jeg stoler på mine medborgere, og vi tager ikke andre midler i brug end dem, vi allerede anvender.

- Men jeg håber, at Udlændingestyrelsen også fra dialogmødet noterede sig, at vi ikke gik derfra mere trygge end før, siger Kirsten Paugan.

Dog er stemningen intens, og det vil beboerformanden også medgive.

- Vores by er i undtagelsestilstand, og stemningen er så intens, at jeg slet ikke forstår, at man overhovedet arbejder videre med at flytte de her borgere, når det kun drejer sig om ti måneder, siger Kirsten Paugan og henviser til, at Udlændingestyrelsen selv har meddelt, at de ikke forlænger kontrakten på bygningerne næste år til oktober.

Ekstra politi i byen

Ud over det private vagtværn, som Udlændingestyrelsen har hyret, er Sydøstjyllands Politi også ekstra til stede i byen.

- Sydøstjyllands Politi har den seneste tid været til stede i Sandvad. Vi har været opmærksomme på de demonstrationer, der har været i byen - på samme måde som vi også ville være det på andre demonstrationer, der måtte være i vores politikreds, siger politiinspektør Michael Weiss.

Ordensmagtens tilstedeværelse øger usikkerheden hos Kirsten Paugan - også selvom betjentene er venlige over for borgerne.

- Det gør mig så ked af det, når jeg ser alle de politibiler. Det minder mig hver eneste dag om, hvilket mareridt vi oplever.

Udlændingestyrelsen: - Vi gør det for de ansattes sikkerhed

Ekstra Bladet har bedt Udlændingestyrelsen om en kommentar til nødvendigheden af det private vagtværn.

Vicedirektør i Udlændingestyrelsen siger til Ekstra Bladet, at de forsøger at skabe en god dialog med borgerne i byen. - For os er det vigtigt at fortsætte dialogen med borgerne i lokalområdet, så vi kan få en fornuftig sameksistens i Sandvad, når beboerne flytter ind. Derfor vil vi også fortsætte med at informere bedst muligt og tage dialogen lokalt, siger Grith Poulsen. Foto: Ernst van Norde

Vicedirektør Grith Poulsen har svaret skriftligt:

'Der har desværre vist sig behov for at skærpe sikkerheden omkring centret i den aktuelle situation. Dette er en direkte konsekvens af de voldsomme ytringer nogle borgere fremsatte på dialogmødet 12. november. På dialogmødet fremkom ytringer fra borgere i nærområdet, der gav anledning til overvejelser om sikkerheden for såvel Røde Kors' medarbejdere på stedet og de kommende beboere som selve bygningen i Sandvad.

I dialog med politiet og Røde Kors har vi i forlængelse heraf aktuelt entreret med et vagtfirma, således at der er en vagt til stede på adressen døgnet rundt for at skabe tryghed omkring bygningen. Politiet har også en særlig indsats i området omkring centeret.'