Politi: Paludan må ikke demonstrere

Københavns Politi har meddelt Stram Kurs, at de ikke kan demonstrere på Blågårds Plads tirsdag

Rasmus Paludan får alligevel ikke lov til at demonstrere på Blågårds Plads.

Det oplyser politiet, som har givet den 36-årige partileder et påbud, på Twitter.

Vi har meddelt Stram Kurs, at de ikke kan demonstrere i dag på Blågårds Plads samt i de fire områder, hvor der er indført skærpede strafzoner. Vi vurderer, at en demonstration der vil udgøre en fare for den offentlige fred. Påbuddet gælder foreløbig til onsdag kl. 12 #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) April 16, 2019

Rasmus Paludan havde ellers bebudet, at han ville demonstrere på Blågårds Plads på Nørrebro i København tirsdag klokken 13:30.

Kort før politiets melding om demonstrationen oplyste myndigheden, at man var i færd med at undersøge et mistænkeligt forhold på Blågårds Plads.

Bomberyddere blev sendt af sted, og Rullemarie har været på arbejde på pladsen.

Udover demonstrationen på Blågårds Plads har Paludan skrevet på Stram Kurs' hjemmeside, at han har planlagt en demonstration ''for Danmark mod islam og kriminelle samfundstabere' klokken 17:10 i Værebroparken i Bagsværd.

'Det er vurderingen, at en demonstration i de områder vil udgøre en fare for den offentlige fred. Konkret skønner vi, det vil medføre en nærliggende risiko for yderligere kriminalitet i form af ildspåsættelse, hærværk og vold mod politiet', uddyber Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politi advarer: Mystisk fund

Kan få lov et andet sted

Påbuddet gælder foreløbig til onsdag kl. 12.00, oplyser politiet, som vurderer, at der er tæt sammenhæng mellem Stram Kurs’ demonstrationer og risikoen for uroligheder.

'Københavns Politi har naturligvis inddraget hensynet til den grundlovssikrede ytrings- og forsamlingsfrihed i den samlede vurdering af sagen. Derfor har vi meddelt Stram Kurs, at vi er indstillede på at overveje alternative lokaliteter og/eller tidspunkter for demonstrationen i dialog med Stram Kurs', skriver politiet.

Ovenpå de seneste dages uroligheder i København, som begyndte, da Paludan stillede sig op midt på Blågårds Plads har Københavns Politi indført skærpet strafzone i fire forskellige områder i hovedstaden.

Det gælder indtil 23. april 2019.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Rasmus Paludan.

Opdateres ...