Politi stopper gidseltager fra Apple-butik i Amsterdam med bil

Hollandsk politi har sent tirsdag aften afsluttet en gidseltagning i en Apple-butik i det centrale Amsterdam.

Det sker, efter at en mand med en pistol tidligere på aftenen tog et eller flere gidsler i butikken.

Gidseltageren blev anholdt, efter at han løb ud af butikken kort efter klokken 22.30.

Det oplyser politiet.

- Vi formåede at afslutte situationen ved at ramme gidseltageren med en bil, da han løb udenfor, skriver politiet på Twitter.

Det tilføjes, at manden bliver behandlet for sine skader.

Der er ingen oplysninger om andre tilskadekomne.

Meldingen kommer, mindre end to timer efter at det lykkedes adskillige personer at slippe ud af Apple-butikken, hvor der tirsdag aften var gang i en gidselsituation.

Politiet ville ikke oplyse, hvor mange personer der undslap, men lokale medier rapporterede, at der var tale om 'dusinvis'.

I et tweet kort efter klokken 21.00 indikerede politiet, at gidselsituationen endnu ikke var afsluttet og oplyste, at det ikke ønskede at uddybe situationen yderligere af hensyn til sikkerheden for de berørte personer.

Vidner fortalte tidligere på aftenen, at de hørte skud nær butikken, der ligger på den centrale Leidseplein-plads, og at der opstod en gidselsituation efter et forsøg på et væbnet røveri omkring klokken 17.30 lokal tid.

Billeder, der cirkulerer på sociale medier, viser en mand i camouflagebukser og en hættetrøje. Han vifter med det, der ligner en pistol, mens han holder en anden mand som gidsel i Apple-butikken.

Det har ikke været muligt for nyhedsbureauet Reuters at verificere billederne.

Politiet indrapporterede hændelsen på Leidseplein-plads kort efter klokken 18.00, hvorefter et stort antal betjente tog opstilling omkring Apple-butikken.

Kort efter ryddede politiet pladsen og bad naboer om at blive inden døre.