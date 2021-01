Politi tror ikke på at finde overlevende i norsk jordskred

Der er ikke længere håb om at finde folk i live efter jordskreddet i byen Ask i Gjerdrum, Norge.

Det oplyser politiet på et pressemøde ifølge avisen VG.

Syv er fundet døde efter jordskreddet. Tre er endnu savnet, men politiet tror altså ikke længere på, at de kan findes i live.

- Vi har undersøgt alle områder, hvor der var muligt at forstille sig, at nogen kunne overleve. Vi har gjort alt, som står i vores magt, siger politimester Ida Melbo Øystese.

Hun konstaterer, at ti personer har mistet livet i skreddet. Hun tilføjer, at de, som er omkommet, er omkommet forholdsvist hurtigt.

Jordskreddet fandt sted tidligt onsdag morgen sidste uge. Siden da har en massiv redningsindsats været i gang i døgndrift - med målet og forhåbningen om at finde overlevende.

Men nu går indsatsen fra at handle om at redde liv til at finde omkomne personer.

- Det er følelsesmæssigt en meget tung beslutning. Men det er alligevel rigtigt og logisk at gå over i en anden fase nu, siger indsatsleder Fridtjof Heyerdal.

Han forklarer blandt andet beslutningen med, at det er koldt, og at der er gået mange dage, siden skreddet fandt sted.

Derudover er der ifølge indsatslederen ikke flere steder i skreddet, hvor det er muligt at finde overlevende. Det skal forstås som steder med ilt og isolering.

Tidligere tirsdag var redningsmandskab nødt til midlertidigt at indstille søgningen efter mennesker i skreddet, fordi der skete et nyt, mindre skred.

Ingen kom noget til, men alle personer blev øjeblikkeligt trukket ud af området.

Den lille by Ask ligger cirka 20 kilometer nordøst for Norges hovedstad, Oslo.

Jordskreddet skete i et område med en særlig type ler, som findes i blandt andet Norge, Sverige og Finland. Når den type ler bliver overbelastet, kan der forekomme jordskred, som tilfældet var det i Ask.

Når leret bliver overbelastet, mister det sin styrke og flyder som væske.