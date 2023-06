Politianmeldt efter besøg: 'Træls at det er dagen før rengøringsdag'

Det går op og ned i showbiz, og det samme gælder pizzastedet Mackie's i Aarhus.

Fødevarestyrelsen har nemlig været en hyppig gæst i restauranten i løbet af 2023 og har uddelt forskellige smileys, men nu falder hammeren.

For stedet har fået en sur smiley og er politianmeldt efter seneste kontrolbesøg i maj. Det fremgår af kontrolrapporten.

'Politianmeldelsen medfører gebyrbelagte opfølgende kontroller,' står der blandt andet.

I det nedenstående kan man se fødevarekontrollens seneste vurderinger.

Screenshot: Fødevarestyrelsen

'Det er træls'

I januar og februar måned var den gal med rengøringen hos Mackie's og ved besøget i maj, lød hygiejneklokkerne igen.

Her fandt Fødevarestyrelsens udsendte blandt andet 'produktrester' ved køkkenredskaber og maskiner samt et indvendigt kølemøbel.

'Hylder med opbevaring af div krydderier ses med fedtede belægninger. Skuffer i bar-område med opbevaring af drikkevarer i flaske ses med støvede og beskidte belægninger.'

'Rør i køkkenet er med støv og produkter. Der ses produktrester på spande/bøtter med opbevaring af fødevarer i køleskabe og fedtede belægninger indvendigt i køleskabet,' står der i rapporten.

Mackie's kommentar til fødevarekontrollen var, at det var træls, at de kom dagen før rengøringsdagen.

'Vi er rigtig skuffede'

Ekstra Bladet har forsøgt at ringe til Mackie's for at foreholde dem indholdet fra kontrolrapporten - uden held.

Dog er virksomheden vendt tilbage med svar på mail:

'Vores kommentar er, at vi siden den sure smiley i februar har øget vores rengøringsindsats og fået styr på alle de punkter, der dengang var.'

'Vi er rigtig skuffede over, at det ikke har været godt nok, men vil fortsætte med at gøre rent dagligt.'

