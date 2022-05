Politianmeldt kommune - De tog min servicehund

Annemette Terkelsen fik i marts måned frataget sin servicehund af Haderslev Kommune - nu kæmper hun for at få den hjem igen

Annemette Terkelsen levede et helt normalt ungdomsliv, indtil hun 21 år gammel fik en hjerneblødning, som ændrede hele livet for den unge fysioterapeutstuderende.

Hjerneblødningen forsagede en venstresidig spastisk lammelse og en hjerneskade.

Studiet stoppede, og Annemette skulle lære at leve sit nye liv.

En af udfordringerne for Annemette har været, at hun er angst for sit handikap, hvilket gør, at hun bliver lammet, når hun forsøger at gå - især i trafikken.

Det kunne servicehunden Bailey hjælpe med, men i marts måned i år kom Haderslev Kommune og fjernede hunden fra Annemette.

Ekstra Bladet har besøgt den lille familie i Haderslev.

Annemette er venstresidig spastisk lammet og har svært ved at gå. Foto: Anders Brohus

Lammelse under gang

I 2015 begyndte Annemette Terkelsen processen for at få en servicehund. Håbet var, at den kunne hjælpe den dengang 30-årige kvinde med at komme ud at gå uden angst.

- Når jeg for eksempel skal over et lyskryds, bliver jeg bange for ikke at nå det, og angsten for det gør, at jeg bliver lammet. Så kan jeg stå midt i et lyskryds uden at kunne bevæge mig. Det er en ond cirkel, hvor jeg hele tiden er angst for lammelser og på den måde får det, siger Annemette.

Derfor har Annemette ikke færdedes uden for hjemmet, uden det har været på elscooteren.

Indtil hun fik servicehunden Bailey.

- Bailey hjalp på angsten på den måde, at jeg flyttede mit fokus ned på ham i stedet for at fokusere på, om jeg nåede over krydset eller ej.

Efter to års udredninger og vurderinger fik Annemette i 2017 tildelt Bailey af Vejle Kommune.

Bailey kom fra virksomheden Servicehundeforeningen og har kostet Vejle Kommune knap 100.000 kr.

Kort efter flyttede Bailey og Annemette til Haderslev, hvor hun købte hus med sin forlovede, Ole Køhrsen.

Annemette kæmper for at få Bailey hjem. Selvom han ikke var optimal som servicehund, har det været hendes hund i fem år. Foto: Anders Brohus

Nu med hund

Selvom Annemette elskede Bailey fra starten, var samarbejdet mellem Annemette og Bailey problematisk.

- Jeg var førstegangshundeejer, og jeg havde svært ved at få Bailey til at lystre. Han var en klog hund, som hurtigt fandt ud af, hvad jeg kunne og ikke kunne. Derfor fik jeg noget ekstra træning af kommunen og købte også selv noget ekstra træning igennem Servicehundeforeningen.

Selvom Bailey som hjælpemiddel ikke var et 100 procent match, hjalp hunden alligevel Annemette ud at gå en time hver dag.

- Det er jo ligesom Oles (Annemettes forlovede red.) høreapparater. Hvis de ikke duer, som de skal, tager han dem ikke ud, for uden dem kan han intet høre. Jeg brugte også Bailey hver dag, selvom der var udfordringer rent arbejdsmæssigt mellem os. Her var det ikke Bailey, men mere mig, som havde problemer med at få ham til at lystre, siger Annemette.

Bailey hjemme hos parret i Haderslev, før den blev fjernet. Privatfoto

Trusler

Trods Annemette var blevet lovet støtte og rådgivning under hele forløbet med Bailey, var det ikke den oplevelse, hun havde af Servicehundeforeningen.

- Jeg har måske mødt Hanne Troensegaard (chefhundetræner i Servicehundeforeningen red.) fire gange i mit liv. Da jeg fik Bailey, til et tjek med Baileys vægt, til et tilfældig besøg, og så da hun hentede Bailey med kommunen, siger Annemette, der mange gange har skrevet og spurgt om råd og vejledning.

- Jeg er ret stædig, så jeg blev altid ved med at rykke for svar, selvom der kunne gå måneder. På et tidspunkt sagde Hanne Troensegaard til mig, at hvis der var mere bøvl med mig, så hentede hun Bailey.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Hanne Troensegaard, som ikke har ønsket at udtale sig i den konkrete sag.

I dag går Annemette Terkelsen en halv times tur med sin forlovede om dagen. Men det bliver nødt til at vente, indtil han kommer hjem fra sit arbejde som skolelærer. Foto: Anders Brohus

Misligholdt

I 2020 beslutter Annemette Terkelsen sig for at søge kommunen om en ny servicehund.

Matchet rent hjælpemiddelmæssigt mellem Bailey og Annemette blev aldrig helt godt.

- Jeg fik afslag fra Haderslev Kommune på en ny hund. De havde dog hverken indhentet oplysninger fra min læge eller fra vores træner fra Servicehundeforeningen. Derfor ankede jeg sagen, hvor det blev besluttet, at der skulle laves en ny vurdering, fortæller Annemette.

Haderslev Kommune gav igen Annemette et afslag. Men ud over afslaget havde de også besluttet, at hun ikke længere var egnet til at have en servicehund.

Begrundelsen var misligholdelse af hunden.

- Jeg var i chok. Bailey var vores baby, og selvom samarbejdet ikke var perfekt, så elskede jeg ham, siger Annemette, der stadig - over en måned senere har hundekurven stående i stuen.

Kommunens argumentation for misligholdelse var begrundet i to ting: Den ene var, at Bailey på et tidspunkt var blevet påtalt for tyk, og det anden begrundelse var, at sagsbehandleren havde set Annemette komme kørende med Bailey løbende ved siden af elscooteren, og ikke hvor Annemette var gående, som var Baileys opgave.

- Hanne Troensegaard (fra Servicehundeforeningen, red.) var ude en dag, hvor hun skulle hjælpe mig angående Baileys vægt. Han var blevet lidt for tyk. Jeg skiftede foder i samarbejde med vores dyrlæge, og derudover instruerede Hanne mig til at tage Bailey med ud på nogle løbeture ved siden af scooteren. Det var derfor, han var med ude at løbe, og ikke fordi, at jeg bare kører rundt med ham, forklarer Annemette.

Annemette har stadig svært ved at se på hundekurven, som står i stuen, hvor Bailey plejede at ligge. Foto: Anders Brohus

Tvangsfjernelse

24. marts i år kom kommunen og hentede Bailey.

- Jeg fik besked dagen før klokken 16.09, hvor alle telefoner ved kommunen var lukket, og jeg ikke kunne få fat i nogen. I beskeden stod der, at de ville komme og hente Bailey enten klokken 10 eller klokken 16 dagen efter.

Da kommunen kom klokken 16, forsøgte Ole Køhrsen (Annemettes forlovede, red.) at spørge sagsbehandleren, om han ikke måtte købe Bailey fri, så parret kunne beholde Bailey som familiehund.

Men der var intet at gøre.

- De tog ham bare og gik. Jeg fik ikke engang sagt farvel, fordi hun (sagsbehandleren, red.) blev sur på Ole, da han sagde, at hvis han opførte sig sådan over for sine elever, var han ikke lærer længere.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Haderslev Kommunes direktør inden for Voksen og Sundhed, Rolf Dalsgaard Johansen.

Han ønsker ikke at udtale sig i den konkrete sag, men oplyser, at kommunen handler inden for den lovgivning, der er på området.

Annemette Terkelsen og hendes forlovede, Ole Kørhsen, har i dag sat en jurist på sagen og politianmeldt både Haderslev Kommune og Servicehundeforeningen.