Politibetjente fyret: Jagtede Pokémon i stedet for røvere

For to betjente var det vigtigere at fange en Snorlax end at fange kriminelle

'Gotta catch 'em all,' lyder sloganet for den verdensomspændende franchise Pokémon.

Men nogle gange skal man måske alligevel lade en pokémon slippe væk. To politibetjente fra Los Angeles er i hvert fald blevet fyret, efter at de valgte at jagte en pokémon i stedet for to røvere.

Det skriver BBC.

Afsløret af video

Der var naturligvis ikke tale om en ægte pokémon, der havde manifesteret sig i den virkelig verden, men derimod en pokémon kaldet Snorlax i mobilspillet Pokémon Go.

En Snorlax, som de to betjente åbenbart brændte så inderligt efter at fange, at de ignorerede et kald over radioen, hvor der blev anmodet om assistance i forbindelse med et butiksrøveri.

De to betjente afviste beskyldningerne, men blev afsløret af overvågningsvideo fra patruljebilen.

Efter at have diskuteret anmodningen om assistance og besluttet sig for at ignorere den, fordi Snorlaxen var dukket op i nærheden, viser overvågningsmaterialet, at betjentene kørte fra stedet.

I 20 minutter kørte de rundt i området, mens de talte om Pokémon og øjensynligt jagtede væsenerne på deres telefoner.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Snorlax er en enorm pokémon, som mest af alt er kendt for at falde i dyb søvn - ofte på meget ubelejlige steder.

Fangede Snorlax

Det fremgik af overvågningsmaterialet, at det i det mindste lykkedes for de to mænd at fange den eftertragtede Snorlax.

- Drengene bliver så misundelige, havde den ene betjent således sagt til den anden.

Der var heldigvis andre patruljer i området, som rykkede ud til røveriet, men det er uvist, om røverne blev fanget eller ej.

Hændelsen fandt sted i 2017, men de to betjente forsøgte efterfølgende at få deres fyringer taget op af retssystemet.

Deres sag blev dog afvist to gange, senest fredag i sidste uge.