Politibetjente skudt under demonstration

Mindst to politifolk er såret af skud under en demonstration i Louisville, Kentucky, natten til torsdag dansk tid.

Det bekræfter en talsmand for politiet ifølge avisen New York Times.

- Vi har oplevet betjente blive skudt i aften, siger talsmanden.

Der er ikke umiddelbart nogen oplysninger om ofrenes tilstand. Men talsmanden tilføjer, at de er uden for livsfare. En mistænkt er anholdt.

Drab udløste skyderi

Skyderiet har fundet sted i forbindelse med en demonstration i byen.

Det kommer, efter at delstatens justitsminister meddelte, at ingen betjente bliver sigtet for drab på den 26-årige Breonna Taylor. Det afgjorde et nævningeting onsdag.

Hun var en sort kvinde, som blev dræbt af politiskud i Louisville i marts.

En enkelt politibetjent sigtes for 'hensynsløst at udsætte andre for fare', men ingen af dem sigtes for at have forvoldt Taylors død.

Der bliver ikke rejst sigtelse mod to andre betjente.

Det har fået tusinder af mennesker til at gå på gaden i Louisville for at protestere.

Flere personer er anholdt, efter at en mindre del af de mange tusinder demonstranter er stødt sammen med politiet i byen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Storjuryens afgørelse i sagen om Breonna Taylor blev ikke taget godt imod af de mennesker, der onsdag har forsamlet sig på Jefforson Square Park i Louisville, Kentucky. Foto: Carlos Barria/Reuters

Ben Crump, der er advokat for familien Taylor, kalder onsdagens afgørelse om ikke at holde nogen direkte ansvarlig for Breonna Taylors død for 'skandaløs og stødende'.

Breonna Taylors død har ligesom den sorte mand George Floyds død i politiets varetægt været med til at udløse de mange protester mod racisme og politivold i USA og internationalt.

Den 26-årige kvinde mistede livet, da hun 13. marts blev skudt af politiet i sin lejlighed for øjnene af sin kæreste.

Det skete, da tre civilklædte betjente uden varsel stormede hendes lejlighed i Louisville for at gennemføre en narkoransagning.

Der blev ikke fundet narkotika i lejligheden, og hun var ikke selv under mistanke.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Medlemmer af den militante gruppe 'Not Fucking Around Coalition' (NFAC) under en protest efter mordet på Breonna Taylor i Louisville. Foto: Jeff Dean/Rtizau Scanpix

Breonna Taylors kæreste greb under ransagningen selv en pistol og udvekslede skud med politiet. Han har efterfølgende forklaret, at han troede, at de civilklædte betjente var kriminelle.

Betjentene, der ikke havde tændt de kameraer, de har på sig, skød Breonna Taylor gentagne gange.

I alt seks skud ramte hende. Et af dem var dødeligt, oplyste Kentuckys justitsminister, Daniel Cameron, på et pressemøde onsdag.

To af betjentenes skud kan retfærdiggøres, da de var en reaktion på skuddene fra Breonna Taylors kæreste.

Men den tredje betjent, Brett Hankison, har opført sig hensynsløst, lyder nævningenes vurdering.

Han kan dermed blive idømt op til fem års fængsel, oplyser Daniel Cameron.

I Louisville har nogle forretninger sømmet plader for vinduerne i forventning om, at der kan blive uroligheder i byen efter onsdagens afgørelse.

Byens borgmester har indført udgangsforbud efter klokken 21 (klokken 03 dansk tid), men tv-billeder tyder på, at mange demonstranter ignorerer det og i stedet bliver på gaden.