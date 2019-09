Politichef scorede stor bonus inden hjemsendelse

Chefen for bagmandspolitiet scorede en stor bonus, inden han under stor mystik blev sendt hjem

Det kan lyde mærkeligt, at man bliver sendt hjem fra sit arbejde, når samtlige bonusser er tjent hjem. Men det er tilfældet for den nu hjemsendte Statsadvokat for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Morten Niels Jakobsen.

Ifølge Rigsadvokaten var han en stor succes, inden han tilbage i starten af september blev sendt hjem.

Det skriver Finans.dk tirsdag.

Finans har fået aktindsigt i oplysninger om hans bonusbetalinger.

Chefen for Bagmandspolitiet skulle her have scoret hver eneste ekstra krone tilgængelig i sin kontrakt. Han har opfyldt alle de nødvendige mål for at få sin maksimale bonus på på 75.000 kroner i 2018.

Bonussen var betinget af anklagemyndighedens generelle mål samt, det der i aktindsigten beskrives som 'en samlet vurdering af statsadvokaturens udvikling og særlige udfordringer i 2018 samt en vurdering af statsadvokatens personlige lederskab og udviklingen heri.'

Mystisk hjemsendelse

Rigsadvokaten vurderede altså Morten Niels Jakobsens mål til at være 100 procent opfyldt. Derfor kan det overraske, at han på nuværende tidspunkt modtager løn for ikke at arbejde. Tidligere på måneden blev chefen for Bagmandspolitiet fritaget for tjeneste med løn.

I sit arbejde som chef for bagmandspolitiet har han ansvaret for efterforskningen af sager som den formodede svindel med udbytteskat og sagerne i Danske Bank og Norden om mulig hvidvask.

Hverken Justitsministeriet eller Rigsadvokaten har ønsket at uddybe, hvorfor Morten Niels Jakobsen er blevet sendt hjem.

Finans.dk oplyser yderligere, at medarbejderne i bagmandspolitiet heller ikke er orienteret om baggrunden for chefens hjemsendelse.

Blev kaldt Kim Jong-Il

I 2017 kunne Ekstra Bladet afsløre, at en lang række medarbejdere i SØIK var dybt utilfredse med den øverste ledelse.

Ledelsen skal ifølge en intern trivselsrapport have ledt bagmandspolitiet med 'managemant by fear', som det fremgår af rapporten. Blandt andet skal den nu fritagede chef Morten Niels Jakobsen være blevet omtalt som Kim Jong-Il efter den afdøde nordkoreanske diktator.

- Statsadvokaten (Morten Niels Jakobsen, red.) virker usikker, og det er et problem, at han har fået fjernet så mange kolleger. Statsadvokaten har fået øgenavnet Kim Jong-il, står der blandt andet i den over to år gamle trivselsrapport.

- Statsadvokaten skal ændre adfærd og blive mere synlig.

Morten Niels Jakobsen overtog ledelsen i Bagmandspolitiet tilbage i 2014. Inden ham var det Jens Madsen, som siden blev chef for Politiets Efterretningstjeneste, der bestred posten som statsadvokat i Søik.

Bagmandspolitiet består af både efterforskere, anklagere og administrativt personale. Dets opgave er at efterforske og retsforfølge større sager om økonomisk kriminalitet.