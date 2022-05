Politichef trodset under skoleskyderi i Texas

Under skoleskyderiet i Uvalde beordrede politichef om, at man ikke skulle trænge ind på skolen. Men efter 30 minutter blev ordren trodset

Politichef for Uvalde Consolidated Independent School District, Pete Arredondo, holdt 19 betjente tilbage fra at trænge ind på skolen og hjælpe eleverne under skoleskyderiet i Texas tirsdag.

Det skriver Daily Mail.

Steven McCraw, der er sikkerhedschef i Texas, siger, at Arredondo fejlagtigt troede, at gerningsmanden ikke længere var en trussel og derfor ikke beordrede, at man trængte ind på skolen.

Mange styrker blev kaldt til stedet for at hjælpe, heriblandt grænsepatruljeagenter. Men da de ankom, fik de besked på at vente.

De stod i 30 minutter, før de tog sagen i egen hånd, trodsede ordren og besluttede sig for at trænge ind på skolen - det skete efter eleverne gentagne gange havde ringet 911 fra klasseværeslet.

Pete Arredondo er endnu ikke mødt op ved nogen pressebriefinger.

Her ses politiet stå og kigge ind i skolen, inden man trænger ind og skyder gerningsmanden. Foto: Pete Luna/Uvalde Leader-News/Ritzau Scanpix

Fulgte ikke instruktioner

Siden Columbine-skyderiet i 1999 er betjente i USA blevet rådet til ikke at vente på forstærkninger under skoleskyderier, men derimod fortsætte ind på skolen for at finde gerningsmanden.

Instruktionerne fra Texas Police Chiefs Association siger, at 'de første to til fem betjente på stedet bør danne et enkelt hold og gå indi'.

Afsløringen om, at betjentene blev holdt tilbage ved Robb Elementary School i Uvalde, kom kort efter, at Texas' guvernør, Greg Abbott, udtrykte sin vrede over den modstridende og inkonsekvente version af hændelsesforløbet, der blev givet af ordensmagten.

Abbott sagde onsdag, at betjentene stormede ind i bygningen og gjorde alt, hvad de kunne. Nu siger han, at han blev løjet for.

Han sagde, at det var 'utilgiveligt', at familier kan have lidt af unøjagtige oplysninger, og beordrede ordensmagten til at 'komme omkring hvert sekund af, hvad der skete, og forklare det til offentligheden - men vigtigst af alt, til ofrene'.

Mor tog sagen i egen hånd

Angeli Rose Gomez er mor til et barn i anden klasse og et i tredje klasse på Robb Elementary School i Uvalde.

Hun fortalte til The Wall Street Journal, at hun kørte 64 kilometer til skolen og blev stoppet af politiet. Hun blev lagt i håndjern, da hun forsøgte at komme ind på skolen. Senere fjernede politiet igen håndjernet og Gomez løb ind på skolen.

Ifølge moren gjorde politiet intet for at hjælpe børnene.

- De stod bare udenfor på den anden side af hegnet. De havde ikke tænkt sig at løbe nogen steder.

Derfor løb hun selv ind og fandt sine børn, som hun fik med ud i live.

Flere forældre blev lagt i håndjern for at forsøge at løbe ind og redde deres børn. En blev også udsat for peberspray,