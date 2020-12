Københavns Politi advarer nytårsaften mod, at for mange samles omkring Tivoli

Nytårsaften har Tivoli fyret et brag af et fyrværkeri-show af. Og det får nu politiet til at advare mod, at for mange samles for at nyde forestillingen.

'Der er nu forsamlet lidt for mange mennesker omkring Tivoli for at se fyrværkeriet. Vi anbefaler, at man ikke søger mod Tivoli,' skriver Københavns Politi således på Twitter.