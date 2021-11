Politiet advarer: Pas på når du handler!

Syd- og Sønderjyllands Politi advarer borgere om at være ekstra opmærksomme på Black Friday

Black Friday står for døren, og derfor vælter det med diverse tilbud på fladskærme, hårde hvidevarer og meget, meget andet. Mange danskere er på jagt efter et godt tilbud.

Syd- og Sønderjyllands Politi er ude at advare borgere om at være opmærksomme på ikke at blive snydt.

- Det gælder om at være skeptisk. Kriminelle arbejder målrettet på at efterligne de ægte Black Friday-tilbud med falske onlinebutikker, der for eksempel ligner rigtige mærkevarekæder.

- Og de kriminelle forsøger også at lokke kunderne til at træffe hurtige beslutninger ved slagtilbud med en meget kort frist. Men med nogle enkle tommelfingerregler kan man mindske risikoen for at blive snydt, siger vicepolitiinspektør Chr. Østergård i til politiets hjemmeside.

Mange kunder i butikkerne

Men det er ikke kun på nettet, man skal være opmærksom. De fysiske butikker vrimler nemlig også med gode tilbud på den verdensomspændende shopping-dag.

Der kommer dermed en del kunder i butikkerne, og det ved lommetyvene, fortæller politiet.

- Det er en god idé at sikre dig, at din pinkode ikke bliver afluret, når du betaler i butikkerne, og du skal være agtpågivende, hvis nogen forsøger at distrahere dig i butikken, siger Chr. Østergård.

Black Friday startede i USA, hvor den falder på dagen efter den amerikanske helligdag Thanksgiving. Shopping-traditionen er kommet til Danmark over det seneste årti, og Black Friday er blevet en af de største handelsdage herhjemme.

