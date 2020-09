Politiet advarer unge: Mundbind i nattelivet

Særligt unge skal tænke sig om og sprede sig, når de fester - ellers kommer der flere tiltag som for eksempel krav om mundbind i nattelivet

Politiet skærper i disse dage indsatsen over for coronaen.

Det betyder flere patruljeringer i de større byer, men også en meget klar opfordring til at folk selv tager et større ansvar. Gør de ikke det, kan der komme nye restriktioner - blandt andet krav om mundbind, når man går i byen:

- Det er stærkt bekymrende, at der ikke bliver holdt afstand i nattelivet, lød det lørdag eftermiddag fra Anne Tønnes, der politidirektør hos Københavns Politi.

- Spring festen over og hold afstand, lyder hendes opfordring. Problemet er, at for mange samles de samme steder - og ikke mindst i det københavske festmiljø:

- Rigtig mange unge mennesker lægger et voldsomt tryk på restauranter og barer, siger Anne Tønnes.

- Der er et meget stort pres ind mod beværtningerne. Min appel til de unge, der bruger byen, er derfor at holde afstand: nu er det også jeres ansvar at gå andre steder hen, hvor der ikke samles så mange mennesker.

Mundbind i nattelivet kan blive en mulighed, lyder advarslen fra rigspolitichef Thorkild Fogde. Foto: Philip Davali

Bekymrende udvikling

Og det er ikke alene i København, at man opfordrer til større omtanke:

- Vi er bekymrede for udviklingen, siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

- Smittetrykket er voksende. Og adfærden afspejler ikke udviklingen.

- Hvis vi ikke holder afstand, kommer der nye stramninger.

Mundbind i nattelivet

Ifølge Thorkild Fogde er ansvarligheden ganske enkelt ikke stor nok hos alle.

- Der er meget, der tyder på, at der kan blive brug for yderligere tiltag. Vi er ikke sikre på, at de nuværende er nok.

- Mundbind i nattelivet kan blive en mulighed, lyder det fra rigspolitichefen.