Politiet efter ulve-angreb: - Hold øje med din hund!

En kamp mellem en jagthund og en ulv får nu Nordjyllands Politi til at komme med en klar opfordring til hundeejere:

- Lad ikke din hund ud af syne, når du færdes udendørs, siger Henrik Jensen, der er politikommissær ved Nordjyllands Politi.

Opfordringen gælder i området fra Frejlev sydvest for Aalborg og ud mod Nibe. Det er specielt i grønne områder, at politiet beder folk om at være ekstra opmærksomme.

Ulven tog kampen op

Opfordringen kommer, efter at en jagthund tidligere fredag endte i kamp med en ulv.

En jæger og hans jagthund var på jagt i samme område omkring Frejlev, da hunden fik færten af et dyr og satte afsted. Dyret, som hunden fik færten af, viste sig at være en ulv.

Først stak ulven af, men efter kort tids jagt vendte den om og tog kampen op. Ulven trak sig sejrrigt ud af opgøret, men ejeren fik kaldt hunden til sig.

- Ejeren frygtede, at hunden ville være svært skadet, men efter et besøg ved dyrlægen er den meldt o.k. Den er kommet hjem i god behold, siger Henrik Jensen.

Det var en ruhåret hønsehund, der endte i kamp med ulven. Det er dog ikke den samme vovse som på billedet. Foto: Erik Nørby

På trods af, at hunden slap for varige skader, advarer politiet nu hundeejere, så de ikke ender i samme situation.

Det voldsomme hund vs. ulv-opgør kommer i kølvandet på, at en ulv onsdag blev set ved højlys dag i Svenstrup i samme område.

- Naturstyrelsen foretager nu en dna-undersøgelser, for at se om man kan identificere ulven, og om det er en ny ulv eller, en vi kender i forvejen, siger Henrik Jensen.