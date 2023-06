Politiet giver op: Årsag bag vuggestue-brand stadig uvis

Det var dramatiske billeder fra Aarhus, da en tidligere vuggestue på Søndervangs Allé i Viby brød i brand 18. juni.

Siden har politiet efterforsket branden, men nu har de afsluttet efterforskningen uden at finde frem til årsagen bag branden.

Det skriver TV 2 Østjylland, der har snakket med politikredsen.

Der er blevet lavet tekniske undersøgelser og afhørt en række vidner, men det har alligevel ikke været muligt at fastslå årsagen, og ingen er derfor sigtet i sagen.

- Vi gør derfor ikke yderligere ved sagen, med mindre der pludseligt kommer nye, afgørende oplysninger, siger kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen til mediet.

Foto: SpotFoto

Foto: SpotFoto

Kæmpe mystik

I kølvandet på branden kom det frem, at vuggestuen blot to dage inden var blevet solgt.

Ejendomsselskabet Nordstern havde således netop sat deres underskrift på en købsaftale som betød, at de overtog den tomme børnehave fra den tidligere ejer Alboa, skrev TV 2 Østjylland i den forbindelse.

- Vi har kun haft ejendommen i to dage, så det er megatræls. Jeg ville da hellere have overtaget bygningen næste fredag i stedet. Det er en pudsig timing, det medgiver jeg - men der er ikke nogen, der har haft interesse i, at den skulle brænde. Vi har ingen forsikring på ejendommen, for planen var, at bygningen skulle rives ned allerede i næste uge, sagde direktør Henrik Hoffmann til mediet.