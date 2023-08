Politiet holder øje: Husk det nu!

Når skolerne åbner igen efter sommerferien, er politiet klar med kontrol på vejene. Rådet for Sikker Trafik opfordrer samtidig til, at man tager ekstra hensyn

Snart ringer til det igen ind til undervisning på de danske skoler.

Og allerede nu er Rådet for Sikker Trafik ude med en klar opfordring til trafikanter. Mange børn færdes nemlig alene til skolerne.

I en pressemeddelelse forklarer Rosa Nissen, der er specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, at det er vigtigt at vise ekstra hensyn til børn i trafikken.

- Børn kan have svært ved at vurdere, om de kan nå over vejen, og de kan være impulsive og uforudsigelige, siger hun og fortsætter:

- Derfor skal vi alle holde god afstand, respektere fartgrænserne og væbne os med tålmodighed, når vi møder børn i trafikken.

For de ældre elever kan mobilen også være en faktor, der stjæler opmærksomheden, når de bevæger sig i trafikken, tilføjer hun.

Mange glemmer det

I forbindelse med skolestart holder landets politikredse særligt øje med vejene ved skolerne, og her vil bilisternes fart være et fokuspunkt.

- Der er stadig for mange, der glemmer at holde øje med deres fart, ligesom der er alt for mange, som holder øje med deres mobiltelefoner i stedet for at have fokus på trafikken - også på skolevejene, udtaler Christian Berthelsen, som er politiassistent hos Rigspolitiets Koncernkommunikation, i pressemeddelelsen.

Skaber utryghed

Politiets kontroller ved skolestart i 2020 og 2021 viste, at ikke alle sænker farten, selvom der er skoler i området. Begge år blev der i gennemsnit sigtet 6.500 personer for at have kørt for stærkt.

- Den adfærd skaber en utryghed og er risikabel. Med vores tilstedeværelse vil vi gøre skolevejene mere trygge og sikre for børnene og deres forældre, siger Christian Berthelsen.

Samtidig med kontrollerne gennemfører Rådet for Sikker Trafik en landsdækkende kampagne, som har til hensigt at få flere til at vise hensyn til skolebørnene.