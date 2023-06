Politiet: - Husk det nu

Hvis din cykel bliver stjålet, er det særligt vigtigt, du har været opmærksom på én ting - når først den er væk, er det for sent

Det er frustrerende at opdage, at ens cykel er blevet snuppet af en tyv.

Men endnu værre bliver det, hvis det viser sig, at man har glemt at notere stelnummeret, og tyveriet derfor ikke kan bevises, såfremt den tohjulede bliver fundet igen.

Manglede beviser

Problematikken kom senest til udtryk, da Københavns Politi slog til på Amager efter et tip om en formodet cykeltyv, der var på spil.

På adressen fandt politiet flere cykler, men selv om meget indikerede, at cyklerne var stjålet, kunne politiet ikke bevise det.

Stelnumrene var nemlig ikke efterlyst i politiets registre, og den mistænkte cykeltyv blev derfor sigtet for færre forhold, end der var cykler.

Gerningsmanden kan retsforfølges

Derfor kommer politiet i en pressemeddelelse nu med en klar opfordring til alle cykelejere om at gemme cyklens stelnummer.

'Tag et nærbillede af din cykels stelnummer og gem det sammen med din kvittering,' siger vicepolitiinspektør Peter Reisz, der er leder af afdelingen for berigelseskriminalitet i Københavns Politi, i pressemeddelelsen.

'Gem oplysningerne et sted, hvor du kan finde dem igen, så du kan oplyse det til politiet, hvis du får brug for at melde din cykel stjålet.'

Peter Reisz uddyber, at det med et stelnummer er muligt for politiet at retsforfølge gerningsmanden, og samtidig har man som cykelejer mulighed for at få sin tohjulede tilbage.