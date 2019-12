Politiet i Hongkong anholder fem teenagere for ældre mands død

Fem teenagere er blevet anholdt i Hongkong i forbindelse med en ældre mands død i november. Her blev en 70-årig mand ramt i hovedet af en brosten under sammenstød mellem flere grupper af demonstranter.

Tre drenge og to piger i alderen fra 15 til 18 år blev anholdt fredag på mistanke om drab, oprør og at gøre skade på andre.

Det oplyser politiet i Hongkong lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hændelsen fandt sted i midten af november, da prodemokratiske demonstranter stødte sammen med tilhængere af regeringen.

Optagelser viser rivaliserende grupper af demonstranter, der kaster brosten mod hinanden. Her kan man se, at den 70-årige mand bliver ramt i hovedet, hvorefter han falder til jorden.

Den ældre mand blev bragt til hospitalet, hvor han blev erklæret død dagen efter.

Han var den anden person på under en uge, som døde i protestrelaterede hændelser.

Den 8. november døde den 22-årige universitetsstuderende Alex Chow af hovedskader, efter at han var faldet flere etager ned i et parkeringshus under sammenstød mellem politi og demonstranter.

Omstændighederne omkring hans fald har været uklare og omstridte, og demonstranterne har givet politiet skylden for hans død.

Hongkong har været ramt af massive protester i over et halvt år.

Lørdag er storbyens politiske leder, Carrie Lam, rejst til Kinas hovedstad, Beijing, hvor den politiske og økonomiske situation i Hongkong er på dagsordenen.

Under sit fire dage lange besøg skal Lam blandt andet mødes med præsident Xi Jinping på mandag. Det rapporterer lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er Carrie Lams første besøg i Beijing, siden hun led et knusende nederlag ved lokalvalget i sidste måned. Her løb de prodemokratiske partier med næsten 400 af de i alt 452 sæder.