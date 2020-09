Politiet indfører opholdsforbud i dele af Aalborg

Nordjyllands Politi indfører opholdsforbud i Jomfru Ane Gade og Jomfru Anes gård i Aalborg lørdag aften og nat.

Dermed er der opholdsforbud tre steder i landet.

Politiet har i forvejen indført opholdsforbud i store dele af Kødbyen i København samt i dele af Nørrebroparken.

Som Ekstra Bladet skrev torsdag, har politiet desuden indført syv advarselszoner i København. Dem kan du læse mere om her.

Nøjagtigt som i foråret

Opholdsforbuddet kommer på en dag, hvor statsminister Mette Frederiksen har skærpet retningslinjerne nationalt. Det gjorde hun blandt andet ved at indføre forsamlingsforbud på forsamlinger over 50 personer i hele landet. Læs mere om det her.

- Alle skal forsøge at begrænse social omgang med andre personer. Det gælder både, hvor mange man er samlet og hvor længe, sagde Mette Frederiksen.

Statsministeren understregede alvoren i den nuværende situationen ved at sammenligne den med situationen i foråret, hvor hele landet var lukket ned.

- Det er nu, smitte skal begrænsens. Derfor skal vi ses færre og mindre grupper for at få brudt smittekæderne. Det er nøjagtigt som i foråret, sagde Mette Frederiksen.