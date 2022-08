Politiet indleder ny efterforskning af hofkok

Ved du noget? Så kontakt journalisterne på lve@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt.

Den 64-årige indehaver af den hæderkronede Sallingsund Færgekro på Mors, Jens-Peter Skov, er atter kommet i politiets søgelys.

I hvert fald bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi i dag over for Ekstra Bladet, at man har besluttet at indlede en ny efterforskning af den højtstående stjernekok.

- Vi har kontaktet en række tidligere ansatte fra Sallingsund Færgekro og har, i de tilfælde hvor der kan have været foregået strafbare forhold, spurgt dem, om de kunne tænke sig at anmelde det. På den baggrund har vi nu besluttet at indlede en efterforskning, lyder det i dag fra politikredsens kommunikationsafdeling, der dog ikke kan oplyse, hvor mange man har kontaktet, ej heller hvor mange, der på nuværende tidspunkt har besluttet at indgive en anmeldelse.

Annonce:

Artiklen fortsætter efter boksen ...

Fik champagneflaske i numsen

Igangsættelsen af den nye efterforskning sker efter, at Ekstra Bladet har afsløret, hvordan Jens-Peter Skov ifølge 37 tidligere ansatte og elever igennem mere end 30 år har udsat dem for psykiske, voldelige og seksuelle overgreb i form af bl.a. befamlinger, kys, uopfordret kropsmassage og seksuelt ladede kælenavne.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Den danske kongefamilie har gennem generationer været faste kunder på Sallingsund Færgekro, ligesom Jens-Peter Skov siden 1995 har stået i spidsen for serveringen til en lang række af deres arrangementer, herunder kongehusets sommerfester, juletafler, diverse statsmiddage, prinsgemalens jagtselskaber, dronningens 70-års fødselsdag og prins Joachims bryllup med grevinde Alexandra. Det fik dog en brat afslutning, da kongehuset i juli efter de første afsløringer besluttede at afbryde samarbejdet. Foto: Bo Lehm/Nordjyske

En af de første, der stod frem med sin historie, var Andreas Jensen, der som bare 16-årig kokkeelev tilbage i 2017 bl.a. måtte lægge krop til talrige befamlinger.

Annonce:

- Det var på næsten alle vagter, at han kom og ragede på mig. På røven, på hofterne, hvor han nu engang lige kunne komme til. Jeg kan også huske engang, jeg stod og skar pålæg, hvor han kom med en champagneflaske, som han ligesom stak op i røven på mig. Jeg gik helt i chok hver gang. Det var simpelthen så langt ude, har han således tidligere udtalt.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Andreas Jensen (tv.) stod sammen med Tommy Wichmann (th.) som nogle af de første frem i Ekstra Bladet og fortalte om Jens-Peter Skovs mange krænkelser. Sidenhen stødte mange flere til med deres historier. Foto: Ernst van Norde

Andreas Jensen fortæller i dag til Ekstra Bladet, at han er en af dem, der har besluttet sig for at anmelde kroejeren, efter politiet nu har henvendt sig.

'Det rigtige at gøre’

- Jeg er, efter alt det der er kommet frem, ikke tvivl om, at det er det rigtige at gøre. Der er tydeligvis så mange mennesker, der i årevis har haft det ad helvede til på grund af hans opførsel, så hvis det kan medføre, at der kan komme bare en smule retfærdighed til, så er det sådan, det er, siger han, men tilføjer i samme ombæring, at han ikke tør have de store forhåbninger om udfaldet:

Annonce:

- Jeg vil se det, før jeg tror det. Han er jo sluppet tidligere, siger Andreas Jensen med henvisning til, at statsadvokaten 30. juni besluttede, at der ikke kunne rejses tiltale mod Jens-Peter Skov i en sag om, at han i efteråret 2021 havde erkendt samleje med en 14-årig dreng på busterminalen i Nykøbing Mors.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Jens-Peter Skov har ejet Sallingsund Færgekro siden 1991. Han har, ifølge de kilder, Ekstra Bladet har talt med, krænket sine ansatte lige siden. Foto: TV Midt/Vest

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Jens-Peter Skov.

I en sms skriver han dog, at han ikke selv er bekendt med, at der er indledt endnu en efterforskning, og at han derfor ikke har nogen kommentarer.