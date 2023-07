Politiet klapper i om koranafbrændinger: Ikke vores job

Debatten om koranafbrændinger er de seneste måneder vokset med tiltagende styrke både herhjemme og internationalt.

Søndag aften tog debatten yderligere et nøk opad, da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) sagde til DR, at regeringen arbejder på at finde et juridisk værktøj, der kan forhindre koranafbrændinger foran udenlandske ambassader.

Ekstra Bladet har forsøgt at finde ud af, om udmeldingen har givet anledning til flere anmeldte koranafbrændinger mandag, men det vil politiet ikke oplyse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I sidste uge fandt endnu en koranafbrænding sted foran den irakiske ambassade i København. Foto: Kenneth Meyer

Ikke politiets job

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at man ikke har mulighed for at give et fremadrettet overblik over anmeldte demonstrationer i kredsen.

Dertil lyder det, at det grundlæggende ikke er politiets job at agere pr-medarbejder og kalenderfunktion for folk, der arrangerer demonstrationer.

Annonce:

Søndag aften sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) til DR, at der mandag var anmeldt syv koranafbrændinger, men vi ved altså ikke, om det antal har ændret sig efter regeringens udmelding om at forhindre koranafbrændinger.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ankommer Lars Løkke Rasmussen (M) til Eigtveds Pakhus i forbindelse med briefing af udenrigsordførerne om de internationale reaktioner på koranafbrændingerne i København. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Fem afbrændinger

Ifølge TV 2 har gruppen 'Danske Patrioter' alene anmeldt fem koranafbrændinger foran ambassader i København. Det er tale om Irak, Egypten, Saudi-Arabien, Tyrkiet og Iran, ligesom gruppen mandag aften vil holde en demonstration foran Lars Løkke Rasmussens hjem i København.

Ekstra Bladet har ligeledes kontaktet Udenrigsministeriet for at høre, om de kan oplyse antallet af anmeldte koranafbrændinger mandag. Ministeriet oplyser, at man undersøger sagen.