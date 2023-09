Politiet med godt nyt: Påkørt otteårig på cykel overlever

Den dreng, som lørdag eftermiddag blev ramt af en bil på Bredgade i Malling, er søndag blevet vækket fra den kunstige koma, lægerne lagde ham i efter ankomsten med politieskorte til Aarhus Universitetshospital.

Vagtchef René Ludvig fra Østjyllands Politi fortæller til TV 2 Østjylland, at meldingen fra lægerne er, at drengen reagerer positivt på de klem, de giver ham i hånden, at han er ved bevidsthed, og at han overlever ulykken.

- Når man vækker folk fra koma, er det en langsom proces, hvor man skruer ned for nogle medikamenter. Det er ikke ligesom at vågne fra almindelig søvn. Derfor tager det lige lidt tid, og lægerne er fortsat i gang med nogle undersøgelser, men det er fantastisk at få at vide, at drengen er i bedring, siger René Ludvig.

De første meldinger gik på, at der var tale om en dreng i alderen 10 til 13 år, men det har siden vist sig, at han er årgang 2015 og dermed kun 8 år gammel.

Det ligger stadig ikke fast, hvorfor han på sin bmx-cykel pludselig kørte ud på vejen, hvor en ung kvindelig bilist ikke kunne undgå at ramme ham. Han havde heldigvis cykelhjelm på.

- Kvinden var chanceløs, men hun kørte med så tilpas lav hastighed, at det trods alt ikke endte mere alvorligt. Hun er blevet sigtet for at have påkørt en cyklist, men det er helt standard i forbindelse med et færdselsuheld, at man bliver sigtet, da man så har en sigtets rettigheder, forklarer René Ludvig.

- Nu skal vores efterforskning dokumentere hændelsesforløbet mere præcist, og det kan sagtens ende med, at sigtelsen frafaldes.