Politiet med ny opfordring: Se tv i stedet for at gå i byen

Der lød en ny opfodring fra politichef Knud Stadsgaard ved Københavns Vestegns Politi tidlig lørdag aften.

Han siger, at forældre må tale med deres børn om, at de skal 'slå fødderne op og se fjernsyn' i stedet for at gå i byen.

Det sagde han på et pressemøde fra Politigården i Albertslund. Det skriver TV2.

Særligt fordi vejret i næste uge ser ud til at blive godt, bør man tage en snak med sine børn.

- Jeg har også et ansvar som forælder for at tale med de unge, om den måde vi omgås. Derfor er det også vigtigt, at vi som forældre går forrest med det gode eksempel, siger Knud Stadsgaard.

Mange unge fra Københavns Vestegn tager til København for at feste og gå i byen, hvilket er anledningen til lørdagens pressemøde.

I området i og omkring København er der netop stigning i antal smittetilfælde.

På pressemødet fra Politigården i Albertslund er også borgmester i Herlev Thomas Gyldal Petersen (S) og borgmester i Vallensbæk Henrik Rasmussen (K) til stede.

Ifølge TV2 opfordrer Thomas Gyldal Petersen til at overveje deltagelsen af sociale arrangementer den kommende tid.

Hvis der på Københavns Vestegn skal laves nye tiltag, er det dog ikke op til politikredsen selv. Det skal besluttes centralt.