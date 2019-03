Politiet om stigende problem: Anmeld det hele

Efter en stigning i antallet af sager om internetkriminalitet har politiet åbnet et center, der kun behandler denne type forbrydelser i Danmark, og opfordrer til, at man anmelder al form for internetkriminalitet

Danskerne er på internettet som aldrig før, og derfor kan det ikke komme som nogen overraskelse, at flere og flere bliver udsat for kriminalitet over internettet.

En undersøgelse lavet af Det Kriminalpræventive Råd fra 2017 viser, at de fleste former for it-kriminalitet er steget fra 2014 til 2017, og omkring 4,5 procent af danskerne var udsat for it-kriminalitet i 2017 - det svarer til omkring 190.000 personer. Alligevel viser Det Kriminalpræventive Råds undersøgelse, at det kun er 36 procent af sagerne om internetkriminalitet, der bliver anmeldt.

Det har blandt andet ført til, at politiet har åbnet en hel ny afdeling kaldet Landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK) 8. januar 2019.

LCIK anbefaler, at man anmelder al form for internetkriminalitet.

- Man skal altid anmelde det, hvis man er blevet snydt, siger Trine Møller, centerchef for LCIK, til Ekstra Bladet.

- Hvad nu hvis man 'kun' har mistet et lille beløb på eksempelvis 200 kroner?

- Så skal man stadigvæk anmelde det. Det kan godt være, at det måske 'kun' er 200 kroner, man har mistet, men hvis nu flere hundrede har mistet 200 kroner til samme person, så er det lige pludselig svindel for rigtig mange penge, fortæller Trine Møller.

Alle anmeldelser samlet

Inden det nye LCIK åbnede, så var det hver enkelt politikreds, der behandlede sagerne om Internetkriminalitet. Derfor er formålet med LCIK at 'gøre arbejdet mere fokuseret og samlet og lette arbejdsbyrden i de lokale kredse, som længe har været tynget af stakkevis af sager om internetsvindel', skriver politiets fagblad, Dansk Politi.

Det betyder, at i stedet for, at hver enkelt politikreds behandler sager om internetkriminalitet, ender alle sager om internetkriminalitet LCIK.

Derfor opfordrer Trine Møller til, at man benytter politiets nye anmeldelsesportal på politiets hjemmeside, hvis man har været udsat for internetsvindel.

- Man logger på med sit Nem-ID, og så sender man sin anmeldelse ind til os. Når vi får anmeldelserne, visiterer vi dem, og hvis der er tale om noget kriminelt, så samler vi en sagspakke af anmeldelser, som vi sender ud til den politikreds, der skal tage sig af sigtelser og eventuelle anholdelser, fortæller hun.

Et tænkt eksempel på dette kunne være en svindler fra Nordjylland, der har svindlet folk fra hele Danmark. LCIK samler anmeldelserne fra hele landet, sporer pengestrømmen tilbage til svindleren i Nordjylland og sender oplysningerne til Nordjyllands Politi, der håndterer sagen derfra.

Undgå internetkriminalitet

Der er flere typer af kriminalitet, man skal være opmærksom på, når man begiver sig ud på det store internet.

Derfor har vi her på Ekstra Bladet samlet de seks forskellige typer internetkriminalitet. Vi har skrevet politiets råd ned, så man kan undgå at blive bedraget.