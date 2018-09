Politiet på rundtur på Nørrebro-skoler: De unge skal ikke gøre modstand

Mandag tog Rådmandsgade Skole konsekvenserne af forældres bekymringer og indførte en regel om, at skolen ikke vil afholde arrangementer senere end til klokken 18.

Forældre fra særligt Mjølnerparken føler sig nemlig utrygge ved at færdes ude om aftenen efter den seneste tids mange skyderier, og i dag lagde politiet så vejen forbi skolen for at tale med eleverne.

- De her besøg på skoler, klubber og uddannelsesinstitutioner er synlig- og tryghedsskabende ben, vi går på. Vores indsats skyldes den seneste tids episoder og det faktum, at skolen ligger i en visitationszone, og derfor vil vi gerne give eleverne en forståelse af, hvordan vi arbejder, siger Jakob Vilner, vicepolitiinspektør og leder af lokalpolitiet i København.

Forstår utryghed

Og det er særligt visitationszonen og den betydning, den kan have for de unge, som betjenten i dag på Rådmandsgade Skole talte om, fortæller Jakob Vilner.

- Mange spørger til visitationszonen, og fortæller for eksempel, at de er blevet visiteret, når de er kommet gående ned ad gaden, og om politiet virkelig må det. For nogen af dem er det en krænkende oplevelse, at blot fordi de bor i et område, så kan politiet visitere dem.

- Det kan jeg godt forstå, de finder krænkende. Men der skal man opføre sig naturligt og tage det, som det er, for det har vi ret til. Og ved at gå ud og tale med eleverne på skolerne, så har vi forhåbentlig ramt de unge med, at de i den situation skal tage det roligt og ikke gøre modstand.

Opfordrer dem til at dele

Politiet bruger til disse møder også tid på at forklare de unge, hvordan de fremover skal agere i deres nærområder, hvor bandekonflikten raser.

- Vi kan godt forstå, hvis de unge er utrygge. De ved udmærket, hvad der foregår, og så siger vi til dem, at det er vigtigt, at de taler med en voksen, hvis de føler sig utrygge - ikke nødvendigvis, at det skal være en politimand. Men vi siger også til dem, at de skal fortsætte med at gøre, som de plejer, ligesom vi oplyser dem om, hvordan de kan komme af med information til politiet, siger Jakob Vilner.

Rådene om at tippe politiet, hvis de unge har informationer af interesse politiet, mener Jakob Vilner dog ikke kan involvere de unge unødigt i konflikten, hvor de måske kan blive mistænkt for at 'stikke' de kriminelle.

- Vi prøver ikke at pumpe de unge for information. Men vi opfordrer dem til at give den information, de har. Og hvis deres forældre er utrygge ved, om deres børn kan blive draget ind i konflikten ved at tippe politiet, så skal de selvfølgelig tale med deres børn om det, siger han.