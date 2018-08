Politiet på stor-razzia: - Vi tager alt

Trafikkens sværvægtere må regne med at blive kontrolleret igen og igen ude i trafikken. Det gælder både store lastvognstog og mindre varebiler. Tung trafik er lig med farlig trafik.

Derfor gennemførte politiets regionale centre for tunge køretøjer i dag tre større razziaer forskellige steder i landet i samarbejde med en række myndigheder såsom Færdselsstyrelsen, Told, Skat, Fødevarestyrelsen og sågar Forsvaret.

Myndighederne stillede med 70 mand m/k og den store pakke med mobilt rullefelt og toldvæsnets røntgenscanner, der kan gabe over de største lastbiler.

Claus Kjær-Pedersen, der er politikommissær hos Nordjyllands Politi, fortæller, at lastvognene bliver valgt ud fra et tilfældighedsprincip, så alle kan risikere at blive hevet ind til siden.

- Der bliver ikke gjort forskel. Vi tager alt og kontrollerer alt, hvad vi kan håndtere, siger politikommissæren.

Over den seks timer lange aktion blev snesevis af tunge køretøjer hevet ud af trafikken og inspiceret på kryds og tværs.

Er der orden i svinestien? To medarbejdere fra Fødevarestyrelsens veterinære rejsehold, Trine Nielsen (på stigen) og Marianne Holler, inspicerer en grisetransport fra Danish Crown. (Foto: René Schütze)

Politiets mobile rullefelt har knaldet mange lastbiler med dårlige og farlige bremser. (Foto: René Schütze)

Sværvægtere plukket på motorvejen

I Nørresundby, hvor Ekstra Bladet overværede razziaen, blev militære transporter desuden undersøgt af Forsvarets bilteknikere og militærpolitiet på lige fod med civile køretøjer.

Fra klokken otte til midt på eftermiddagen blev tunge køretøjer plukket ud på motorvejene E45 og E39 og eskorteret af en motorcykelbetjent til en stor p-plads ved Nørresundby.

- Det er vigtigt, at de store køretøjer er sikkerhedsmæssigt i orden. De skal have gode bremser og i det hele taget orden i sagerne, siger lederen af dagens razzia, politikommissær Claus Kjær-Pedersen.

Under den seks timer lange aktion kom der dog kun mindre ulovligheder for dagen i form af køre/hviletids-brud, et par dårlige bremser og tilfælde af rod i tilladelser og papirer.

