Politiet rejser sag mod Naturhistorisk Museum

Østjyllands Politi er færdige med at efterforske sagen mod Molslaboratoriet.

Det oplyser Bo Skaarup, museumsdirektør på Naturhistorisk Museum, til TV2 Østjylland.

Efter omfattende, anmeldte og uanmeldte, kontrolbesøg i perioden februar - maj 2021 har Østjyllands Politi afsluttet efterforskningen af museets dyrehold på Molslaboratoriets område i Mols Bjerge.

Politiet har efterforsket, hvorvidt Naturhistorisk Museum har overtrådt dyrevelfærdsloven - og ifølge Bo Skaarup er der i ét forhold rejst tiltale mod museet - nemlig sagen om den drægtige hoppe, hvis GPS-halsbånd havde sat sig på tværs.

Ud over det forhold er der 'ikke fremkommet oplysninger, der kan medføre overtrædelse af dyrevelfærdsloven' ifølge museet.

Bo Skaarup fortæller, at Naturhistorisk Museum nu vil tage stilling til, hvorvidt de er enige i Østjyllands Politis tiltale og henviser til, at Naturhistorisk Museum tidligere har været ude at beklage forløbet med hoppen.

- Vi er ikke nødvendigvis enige med politiet i tiltalen, men vi har erkendt, at der skete fejl i behandlingen af hoppen, siger Bo Skaarup til TV2 Østjylland.

I forhold til, at der ikke er rejst andre tiltaler end forholdet omkring hoppen, siger museumsdirektøren:

- Det glæder os, at politianmeldelserne af Naturhistorisk Museum nu er afsluttet, og at den mistanke, der har været kastet mod museet, nu kan få en ende.

Sagen om GPS-halsbåndet drejer sig om en på daværende tidspunkt drægtig hoppe, der for halvanden måned siden fik åbne sår af et GPS-halsbånd, der havde sat sig på tværs.

Efter massiv kritik var Molslaboratoriet på bagkant ude at beklage, at de selv besluttede - uden om dyrlægens anbefalinger - at lade hesten gå hen over weekenden uden at få fjernet halsbåndet.

- Et enkeltstående tilfælde med et forkertsiddende GPS-halsbånd, som naturligt nok har vakt bekymring for vores dyrs velfærd, bør ikke stå i vejen for en rigere dansk natur, siger Bo Skaarup i forbindelse med, at politiet har rejst sag mod Naturhistorisk Museum.

- Men vi skal naturligvis tage ved lære af, hvordan vi med helårsgræsning i indhegninger kan sikre både dyrevelfærd, forskning og biodiversitet - til gavn og glæde for dyrene, naturen og kommende generationers muligheder for at opleve en rig dansk natur.

TV2 Østjylland har forsøgt at komme i kontakt med Østjyllands Politis presseafdeling, men er via politiets vagtcentral blevet oplyst, at politiet ikke ønsker at kommentere sagen i dag. De forventer i stedet at udsende en pressemeddelelse i morgen torsdag.