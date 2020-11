Politiet ringer til minkavler hver dag

Først beordrede regeringen danske minkavlere til aflive alle deres mink. Men det viste sig at være en ulovlig ordre. Nu er der i stedet tale om en opfordring til at aflive, såfremt minkene er raske og mere end 7,8 kilometer væk fra en smittet besætningen.

Men de danske minkavlere har allerede startet aflivningen af deres mink.

En af dem er Jens Jørgen Madsen, der ejer to minkfarme på Fyn, som indtil nu har aflivet en tredjedel af sin bestand. Han er dagligt blevet kontaktet af politiet, som vil sikre sig, at han er påbegyndt aflivningen.

- De sidste fire dage er vi blevet ringet op hver dag af politiet, som spørger, hvor langt vi er nået med det her, om vi kan overkomme det, og om vi når det til tiden, fortæller han.

Han har følt sig kriminaliseret i forløbet med aflivningen af sine mink.

- Når de ringer hver dag, så tænker du: 'Hvad fanden er det her for noget?'

- Og så viser det sig så, at det er ulovligt det, de (regeringen, red.) har gjort, tilføjer han.

Men det er ikke politiet Jens Jørgen er utilfreds med.

- Det er høflige mennesker, der gør deres job, men tænk sig alligevel, at man sætter politiet på os.

Jens Jørgen Madsen er blevet kontaktet af politiet hver dag siden fredag. De spørger indtil aflivningen af hans raske mink. Privatfoto

Nedsætter tempoet

Jens Jørgen Madsen har ikke stoppet aflivningen af sine mink, men han har nedsat tempoet i aflivningen for at kunne bevare de værdifulde skind ordentligt.

- Vi nedsætter aflivningstempoet lidt, for at vi kan gøre det ordentligt, siger han og fortæller, at hans mørke mink har et mere værdifuldt skind, og at han derfor håber at kunne beholde de mørke mink som avlsdyr.

- For de her mørke typer vi har, der kan det godt ske, at vi lige lader være med at aflive alle avlsdyrene, indtil vi ser, hvad der sker. Jeg tror ikke, der er sket det sidste i det her endnu, siger han.

Han forventer ikke, at det er alle, som får mulighed for at sælge deres skind fra raske mink.

- En masse har aflivet i et sindssygt tempo, så man ikke har lavet aflivningen ordentligt, og det betyder, at alle de skind er gået til, fordi hvis de ikke er rigtigt afkølede. Så taber minkene hårene, og så er skindet lige til containeren.

Uanstændig behandling

Den fynske minkavler er påvirket af regeringens skiftende udmeldinger.

- Jeg synes, det er sindssygt frustrerende, at man uden lovgrundlag har presset folk til at lave sådan noget svineri, som folk har gået og gjort, siger han og forsætter:

- Vi er simpelthen blevet behandlet fuldstændig uanstændigt. Det kan man altså ikke være bekendt. Jeg synes, det er helt hen i hegnet, at en regering kan slippe godt fra at give os en ulovlig ordre.

Jens Jørgen skulle oprindeligt aflive alle sine 40.000 mink. Indtil videre har han aflivet omkring 15.000. Han fortæller, at skindene er optimale for pelsning fra den 10. november til 1. december. Den tidlige aflivning får derfor negative økonomiske konsekvenser for salget af skindet.

Under normale omstændigheder har Jens Jørgen cirka 7.000 avlsmink tilbage efter en sæson. Ingen af hans mink har været smittet med coronavirus.

