Politiet skulle presse minkavlerne: - Det er helt til grin

For minkavleren Torben Glassau Jensen har de seneste uger været et mareridt, han ikke har kunnet vågne fra.

Ikke alene har han måtte aflive alle sine 25.000 raske mink på baggrund af en ulovlig ordre fra landets statsminister - han har også oplevet at blive kimet ned af myndighederne, og at Hæren troppede op på hans martrikel.

Onsdag eftermiddag landede så endelig den omdiskuterede redegørelse, der skulle beskrive minkskandalens forløb i detaljer.

Blandt andet viser det sig nu, at hele seks topministre allerede 1. oktober blev advaret om, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle landets raske mink.

'Helt til grin'

For Torben Glassau Jensen har mareridtet nu i stedet karakter af et absurd teaterstykke med ham selv som statist.

- Det er jo helt til grin. Vi blev presset til at skynde os at blive færdige. Hvis vi havde fået besked en måned før, kunne vi have været bedre forberedt. Så kunne vi have isoleret os på farmene, som vi havde foreslået - eller i hvert fald have haft bedre tid til at aflive alle vores dyr, siger han til Ekstra Bladet.

Hæren troppede op

Efter at statsminister Mette Frederiksen (S) 3. november havde beordret alle mink - raske og syge - aflivet, blev Torben Glassau Jensen kimet ned af myndighederne.

Først ringede Fødevarestyrelsen, så Rigspolitiet og til sidst Hæren, der endte med at troppe op på hans matrikel. De ville hjælpe minkavleren med at tælle hans besætning, sagde de.

Nu viser det sig dog, at Rigspolitiet havde nedsat et decideret callcenter, der via et såkaldt 'Actioncard' skulle forsøge at overtale minkejere, hvis de sagde nej til hjælpen. Det fremgår af side 17 og 18 i redegørelsen.

Torben Glassau Jensen købte sin første mink som 18-årig. Søndag aflivede han den sidste af en besætning på 25.000. Foto: Ernst van Norde.

Havde svar klar

Så snart dem i callcentret fik en minkejer i røret, skulle de sige følgende sætning:

- (...) det er nødvendigt at få optalt din besætning med henblik på at have et grundlag for udbetaling af bonus og efterfølgende godtgørelse.

Herefter kunne personen i den anden ende svare 'ja' eller 'nej'.

Familien havde i alt 25.000 mink. Foto: Ernst van Norde

Svarede de 'ja', kunne de forvente et 'tak' fra myndighederne. Var svaret derimod 'nej', fik piben en anden lyd, og det var nu callcentrets opgave at forsøge at få minkejeren til at ændre mening.

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?, skulle svaret være.

Opkaldene til minkavlerne blev gennemført fra fredag den 6. til søndag den 8. november. Først 10. november rettede Rigspolitiet sit 'Actioncard'.

I redegørelsen beklager Rigspolitiet nu ordlyden og den 'fejlagtige information'.

Det aftalte spil gør Torben Glassau Jensen rasende.

- Sorgen er der jo uanset, men det er helt grotesk, at det er foregået sådan, siger han.

Selvom det med egne ord var 'pisse ubehageligt', at Hæren troppede op på hans minkfarm, afviser Torben Glassau Jensen, at han blev presset til at sige ja til dem i telefonen.

- Det kunne de også bare lige have prøvet på. Så havde de fået klar besked, siger han.

Søndag eftermiddag blev Torben Glassau Jensen og hans familie færdige med at aflive den sidste mink. Hvad fremtiden bringer er endnu uvist.

