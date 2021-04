Politiet sletter udskældt tweet

Et tweet fra Fyns Politi er søndag faldet flere for brystet, og nu hiver de i land efter flere kritiske kommentarer - herunder fra folketingsmedlem Kristian Hegaard, som kalder tweetet 'pinligt'

I forbindelse med varetægtsfængslingen af en vanvidsbilist, som i beruset tilstand kørte 33 kilometer i den forkerte retning på en motorvej, delte Fyns Politi et tweet, som hurtigt fik dem i modvind.

På Twitter skrev Fyns Politi, at Anklagemyndigheden ville nedlægge påstand om, at bilen skulle konfiskeres, selvom den tilhørte vanvidsbilistens arbejdsgiver. Herefter spurgte Fyns Politi deres Twitter-følgere, om de mente, at bilen burde konfiskeres. Det var desuden muligt for følgerne at stemme om, hvorvidt bilen skulle konfiskeres.

Her strømmede det hurtigt ind med svar fra forargede borgere, som mente, at det spørgsmål var dybt upassende.

'Er I helt væk?', skrev en Twitter-bruger.

'Jeg synes ikke, at vi skal stemme om det på Twitter. Jeg overlader det trygt til den dømmende magt, altså domstolen,' skrev en anden.

Pinligt niveau

Også Kristian Hegaard, som er retsordfører for Radikale Venstre, undrede sig over tweetet.

'Det her er en KÆMPE ommer, Fyens Politi. Borgere skal ikke som var det en folkedomstol 'stemme' om tiltaltes straf. Det skal kun domstolene stemme om,' skrev han på sin Twitter-profil.

Da Ekstra Bladet fangede ham over telefonen søndag aften, uddybede han:

- Alt hvad der har med retssystemet at gøre, skal foregå ved domstolen - ikke ved en folkedomstol.

- Det er at trække det ned på et forkert og pinligt niveau, sagde han og tilføjede, at han var stærkt chokeret.

Retsordfører for Radikale Venstre Kristian Hegaard kalder tweetet fra Fyns Politi for 'en kæmper ommer'. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Allerede kort tid efter, at Fyns Politi havde udsendt deres tweet, kom der en opfølgning.

'Kære borgere. I har ret. Afstemningen omkring konfiskation var ment som en mulighed for at kommenterer på sagens karakter. Det skal selvfølgelig altid være op til domstolen at udmåle straffen. Vi genudsender tweetet uden afstemningen. Tak for jeres feedback', lød det fra Fyns Politi, som efterfølgende har slettet tweetet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Fyns Politi, men det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt.