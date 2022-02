Politiet svinger pisken i Ottawa

Så går den ikke længere.

For i den canadiske hovedstad, Ottawa, er politiet begyndt at anholde massevis af demonstranter. Nærmere sagt er der tale om cirka 100 mennesker, som ordensmagten indtil videre har anholdt.

Det skriver BBC.

Politiet ønsker at sætte ét endegyldigt punktum i protesterne i hovedstaden, hvor dele af befolkningen er stærkt utilfredse med landets coronarestriktioner.

Demonstrationerne har fundet sted i knap tre uger i Ottawa, og det er først nu, at politiet har anholdt de første protesterende.

Nogle demonstranter gjorde modstand, men politiet tøvede ikke med at kaste dem til jorden og finde håndjernene frem.

De utilfredse mennesker er blevet i byen trods ordensmagtens ordre om at forlade stedet. Derfor rykkede hundredvis af betjente ind i hjertet af protestzonen, der ligger ved siden af Parliament Hill.

Som svar til politiets indgreb, dannede demonstranterne en bred linje foran betjentene og sang O Canada, altså den canadiske nationalsang.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet har anholdt cirka 100 demonstranter. Foto: Ed Jones/Ritzau Scanpix

Vil have friheden tilbage

I godt og vel 21 dage har dele af befolkningen protesteret mod regeringen. I første omgang var massevis af lastbilchauffører på gaden for at vise deres utilfredshed med reglerne om vaccinekrav for at krydse den amerikanske grænse.

Nu demonstreres der mod de nye coronarestriktioner, hvor kun vaccinerede borgere kan spise maden på restauranten, løfte jern i fitnesscentret og drikke øl på barer.

Protesten hedder Freedom Convoy, der startede i Ottawa, men har senere spredt sig til flere byer i Canada, hvor massevis af mennesker raser mod restriktionerne i landet.

Det vides altså ikke, hvor lang tid demonstrationerne vil finde sted. Dog er politiet begyndt med anholdelserne, og der forventes flere i den nære fremtid.