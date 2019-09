Politiet tilkaldt for at stoppe kæmpe gemmeleg i IKEA

Politiet i Braehead ved Glasgow i Skotland blev lørdag kaldt ud til en usædvanlig opgave.

Betjente hastede til stedet efter at have fået flere anmeldelser om, at folk dukkede op i den store møbelforretning IKEA og begyndte at gemme sig i skabe, under senge og i køleskabe.

Det skriver blandt andre The Scotsman og Evening Times.

Se også: Desværre: IKEA-medarbejder ville ikke hente Daniels vare

Det gik op for IKEA-personalet, at der var tale om en såkaldt begivenhed oprettet på Facebook, hvor over 3000 unge havde meldt sig til at deltage i en stor gemmeleg i IKEA-afdelingen.

Derfor tilkaldte de ud over politiet, som sendte fem betjente, ekstra sikkerhedspersonale.

Se også: Tidligere IKEA-ansat efterforskes for million-fusk

I løbet af dagen blev grupper af unge mennesker bedt om at tage hjem, hvis de udelukkende var dukket op for at lege gemmeleg.

Tilsyneladende blev rygtet om, at gemmelegen var blevet lukket ned af ordensmagten, hurtigt spredt på de sociale medier, hvilket betød, at mange blev hjemme.

Men fem betjente blev på stedet frem til klokken 20 lokal tid, hvor forretningen lukkede. Det bekræfter Police Scotland over for Ladbible.

Se også: IKEA fyrer bibelstærk katolik for blodigt bøsse-citat

'Folk stopper alle, som 'ser ud, som om de er kommet for at lege gemmeleg', lød det ifølge det skotske medie fra en af Facebook-brugerne på begivenhededs-siden, mens legen stadig skulle have fundet sted.

Internationalt forbud mod gemmeleg

Det er ikke første gang, at en IKEA-forretning bliver centrum for en gigantisk gemmeleg arrangeret på de sociale medier.

Trenden startede tilsyneladende i Belgien i 2014 og spredte sig hurtigt til andre IKEA-forretninger rundt omkring i Europa.

En begivenhed i Eindhoven i Holland fik 32.000 Facebook-brugere til at melde sig til, og i Amsterdam meldte 19.000 sig til.

I begyndelsen tillod flere IKEA-chefer legen, men i 2015 besluttede de sig for at nedlægge forbud, da begivenhederne i nogle tilfælde var kommet ud af kontrol.

- Vi er nødt til at sikre folks sikkerhed, og det er svært, hvis vi ikke ved, hvor de er, lød det fra koncernens sundheds- og sikkerhedstalsmand.

I forbindelse med den seneste begivenhed i Skotland lyder det fra Rob Cooper, Store Manager i IKEA Glasgow:

- Vores kunders og vores ansattes sikkerhed er altid vores højeste prioritet. Vi kendte til et uofficielt gemmelegs-event på Facebook organiseret til at finde sted i vores forretning i dag og har arbejdet sammen med det lokale politi.

- Omend vi værdsætter, at leg i vores forretninger forekommer appellerende for nogle, tillader vi ikke den slags aktivitet, for at sikre, at vi kan tilbyde vores kunder et sikkert miljø og en afslappet shopping-oplevelse.