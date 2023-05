Politiet undersøger nye fund i Madeleine McCann-efterforskning

Et større analysearbejde begynder nu for politiet, efter at man har gjort nye fund i sagen om den savnede Madeleine McCann.

Tirsdag begyndte eftersøgningen i et område omkring en dam i det sydlige Portugal.

Da arbejdet ved dammen torsdag blev afsluttet, lød det, at der ikke var nogen nye gennembrud i sagen.

Men nu skriver det lokale medie Correio da Manha ifølge flere britiske medier, at politiet har taget en række fund med sig, som nu skal undersøges i forbindelse med sagen.

Ny eftersøgning af Madeleine McCann på tysk anmodning. Hun forvandt på Algarvekysten som treårig i 2007

Tøjrester

De nye fund bliver sendt til Tyskland, hvor de skal gennem flere retsmedicinske undersøgelser.

I området ved dammen, hvor man både har søgt i vandet og gravet huller i jorden omkring, er der ifølge de portugisiske medier fundet tøjrester og plastikdele. Man fandt desuden også en strop fra en bh.

De første resultater kan allerede lande om en uge, men den endelige analyse ventes at tage måneder.

Efterforskerne har udpeget sig stedet, fordi tyske Christian Brückner, der er hovedmistænkt i Madeleine-sagen, tidligere med jævne mellemrum har færdedes i området.

Nægter

Christian Brückner sidder i øjeblikket fængslet i Tyskland for en voldtægt, der fandt sted i Praia de Luz.

Det er sted, hvor Madeleine McCann forsvandt under en familieferie som bare treårig i 2007.

Dengang boede Christian Brückner også i Praia de Luz, og blandt andet det forhold har sendt politiet på sporet af ham.

Han har, siden han blev mistænkt i sagen, afvist at have noget med sagen at gøre.