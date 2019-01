Politiet var midt i razzia: Pludselig slukkede al lyset

- Hvad er nu det for noget? siger Politiassistent Claus Pedersen midt i en fartmåling.

Han står ved sin motorcykel og tjekker bilisterne for fart og andre forseelser, men pludselig bliver alt mørkt.

Ekstra Bladet var med onsdag morgen, da politiet stod foran Østerbyskolen i Vejen. Over hele landet har politiet nemlig gjort en indsats foran skolerne for at sikre, at børnene bliver afleveret på en forsvarlig og sikker måde. Men den her morgen var det noget andet, som tog politiets opmærksomhed.

Solen står op 08.47

07.45 kom skolepatruljen ud og stillede sig klar med deres refleks-veste og skilte på den mørke, trafikerede vej.

- Plejer der ikke at være lys, når I står her? spørger Claus Pedersen en af drengene fra skolepatruljen.

- Jo, men siden i går har kommunen valgt at slukke det for at spare penge, svarer han.

Netop lys over fodgængerfelt er en af de vigtigste ting i forhold til sikkerheden for eleverne. Det medvirker til, at bilisterne bedre kan se, om børnene er på vej over, men også til at gøre bilisterne opmærksomme på, at her er rent faktisk et fodgængerfelt.

Derfor er politiassistent Claus Pedersen også chokeret over, at lyset pludselig slukkede.

- Jeg kontakter kommunen og får det tændt. Det er simpelthen alt for tidligt, at det bliver slukket, siger han og vender tilbage til sin motorcykel.

Vil spare 300.000

På Østerbyskolen har de fået en mail fra byrådet, som skriver, at lyset fremover vil være tændt to timer mindre om dagen. Det gør de for at spare 300.000 om året. Noget, som virkelig ryster skoleleder Allen Lauenblad.

- Jeg er først lige blevet bekendt med det her til morgen. Det er jo direkte manglende omtanke og sætter vores elever i stor fare, siger han, mens han finder den mail frem, han netop har modtaget.

I en mailen skriver byrådet:

'Som et ekstra nyt forsøg på at spare på strømmen, har Vejen Kommune også haft gang i sluk-knappen. I januar er gadebelysningen reduceret med to timer dagligt. Nu slukker lamperne derfor klokken 07.40 om morgenen og tænder igen klokken 17.13.'

Før i tiden har det ikke været noget problem med belysningen - tværtimod har lyset altid været tændt, indtil solen stod op. Derfor har Allan Lauenblad også tænkt sig at gribe til handling.

- Det, jeg ser, jeg bedst kan gøre nu, er at ringe til byrådet og hjælpe dem med at tænke sig lidt om.

Vi har lavet en fejl

Efter indsatsen ringer Ekstra Bladet til Vejen Kommunes borgmester, Egon Fræhr, som tydeligvis allerede har haft en snak med politiet.

- Solen står op 8.47, hvordan kan det være, at gadelyset allerede blev slukket cirka halv otte i dag?

- Først og fremmest vil jeg sige, at ja, det er rigtigt, at vi har haft slukket lyset. Det gjorde vi i forbindelse med budgetlægning, hvor vi fandt nogle penge ved at spare på strømmen. Jeg er dog blevet gjort opmærksom på, at det ikke har harmoneret med sol-opgang og -nedgang, og derfor har jeg nogen til at kigge på sagen nu.

- Men er gadebelysningen et sted, I fremover vil spare? Jeg mener, er det ikke til for netop at give lys og sikkerhed, når solen er nede?

- Jeg kan kun gentage for dig, at det selvfølgelig skal harmonere med solen, så derfor rykker vi slukningen af gadelyset frem til længere på året. Vi har lavet en fejl, og den prøver vi ganske enkelt at rette op på.

- Så det er ikke noget, I permanent gør?

- Nej, det er det ikke.

Skolerne ønsker mere kontrol



Normalt plejer det ikke at være belysningen, det er galt med her i Vejen. Det er faktisk bilisterne, der tidligere har bekymret skoleleder Allen Lauenblad. Derfor ønsker han også flere kontroller som denne.

- Vi er virkelig glade for, at der kommer fokus på den her svære tid om morgenen. Bilisterne har travlt - de har måske ikke helt drukket deres kaffe endnu, og samtidig har vi en hel skole, som skal møde ind klokken otte lige i myldertrafik. Alt i alt en farlig cocktail, hvis man ikke er opmærksom, siger Allan Lauenblad.

Og det er også noget, som lærer Ralf Dohn oplever. Han har ansvaret for skolepatruljen og er rystet over de tilbagemeldinger, han får.

- Det er lidt, som om bilisterne tager skolepatruljen som et gult lys - kan de liiiige nå med over, er det perfekt. Det gør virkelig vores patrulje usikker, og derfor har vi også stor opmærksomhed på at træne dem godt og give supervision, hvis nogen har oplevet noget utrygt.

Rådet for Sikker Trafik er enig

Den landsdækkende kontrol ved skolerne er også noget, som Rådet for Sikker Trafik ser meget positivt på.

- Det, vi kan hører fra politiet, er, at 4700 billister blev sigtet for forskellige forseelser sidste år, så det tyder på, at der er behov for kontrol. Der sker dog ikke mange ulykker på skoleveje, men der kan være en utryghed, som er vigtig, vi tager hånd om.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få nogen tal for, hvor mange politiet foreløbig har taget, men tal for hele ugen bliver offentliggjort på tirsdag.