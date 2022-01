Politiet vil afhøre Ekstra Bladet-journalist i lækagesag

Det vakte dyb forundring og fordømmelse både nationalt og internationalt, da PET og FE kontaktede direktørerne i landets store mediekoncerner.

Nu tager sagen en ny drejning. Ekstra Bladets journalist Thomas Foght er blevet indkaldt af Rigspolitiet til vidneafhøring i sagen, der handler om mulig lækage i de to efterretningstjenester, hvor fire personer blev anholdt.

Samme opkald har to journalister fra Politiken, Hans Davidsen-Nielsen og Sebastian Stryhn Kjeldtoft, modtaget, samt en journalist fra Weekendavisen.

Thomas Foght fortæller, at de vil afhøre ham som vidne i forbindelse med sagen om de fire tidligere og nuværende efterretningsfolk, der blev anholdt for mulig lækage.

Det sker som en del af efterforskningen af sagen, oplyste de i opkaldet.

Det var en efterforsker fra Rigspolitiets NSK-afdeling, der ringede. NSK er en ny afdeling, der efterforsker sager om særlig kriminalitet.

De fire efterretningsfolk blev anholdt og sigtet i december. En af dem er fortsat varetægtsfængslet i sagen.

Få dage senere foretog PET og FE intimiderende opkald til mediecheferne i JP/Politikens Hus og Berlingske Media, hvor de gjorde det tydeligt, hvad konsekvenserne er, hvis medierne viderebringer oplysninger i sagen, der er dybt fortrolig.

Politiet vil ikke oplyse detaljerne om afhøringen, eller hvilke artikler det nærmere handler om, over for Thomas Foght.

Opgiver ikke kildebeskyttelsen

Ekstra Bladets chefredaktør Knud Brix er forarget over opkaldet.

- Jeg håber ikke, at politiets ønske om at afhøre Ekstra Bladets journalist i lækagesagen er et forsøg på at intimidere og chikanere den frie presse, hvor man først går til cheferne og bagefter til journalisterne. Vi vil nu drøfte sagen med vores advokat, men kommer naturligvis ikke til at bryde vores kildebeskyttelse, siger Knud Brix.

Til Politiken udtaler avisens chefredaktør:

- Vores journalister møder gerne op, men det bliver i givet fald over for en dommer, når og hvis sagen kommer dertil, siger Christian Jensen.

- Vi har set, hvordan efterretningstjenesterne tager nogle helt nye og bekymrende metoder i brug ved at indkalde flere medier til møder, hvor cheferne for FE og PET informerer om en særlig paragraf i straffeloven, som kan give op til 12 års fængsel for både dem, der lækker oplysninger om rigets sikkerhed og dem, der viderebringer oplysningerne. Det er svært at se det som anden end intimidering af pressen, siger han videre.

Dybt hemmelig sag

Gennem hele forløbet, siden det kom frem, at fire nuværende og tidligere efterretningsfolk blev anholdt for lækage, har sagen været omgærdet af mystik og hemmeligholdelse.

Der var dobbeltlukkede døre ved grundlovsforhøret, hvor de fire blev fremstillet. Det betyder, at pressen ikke engang kan beskrive, hvad de præcist er sigtet for.

Det eneste, der er kommet frem er, at de er sigtet for 'uberettiget at have videregivet højt klassificerede oplysninger fra efterretningstjenesterne', som der stod i en pressemeddelelse fra PET 9. december.

Her fremgik det, at PET har ransaget en række forskellige adresser i forbindelse med anholdelserne, og at sagen var blevet overdraget til anklagemyndigheden.