Politiets biler ramt af bremsesvigt

Politibiler i to politikredse har i store dele af 2018 kørt udrykningskørsel med fejl på bremserne til fare for politibetjente og andre trafikanter

Gennem flere måneder har politibilerne i to politikredse været ramt af alvorlige bremseproblemer. Det viser dokumenter fra Rigspolitiet, som Ingeniøren har fået aktindsigt i. Problemerne skyldes fejlservicering af bremserne på politiets nye værksteder.

- Det kan potentielt være livsfarligt, hvis politiet kører i trafikken med biler, der ikke kan bremse ordentligt. Generelt er der jo et klokkeklart lighedstegn mellem øget bremselængde og øget risiko for trafikulykker, siger Marianne Steffensen, afdelingsleder og specialist i trafiksikkerhed hos Vejdirektoratet, som Ingeniøren har forelagt sagen.

Tidligere har politiet kun benyttet autoriserede værksteder, men i starten af 2018 måtte landets politikredse sende kontrakterne i udbud efter en række meget offentlige problemsager om brud på udbudsreglerne.

Og i løbet af april begyndte bremseproblemerne at melde sig i Nordsjællands og sidenhen Vestegnens politikredse, som begge benytter AutoCenter København.

- Det er klart, at de her bremsesvigt har skabt noget utryghed blandt betjentene. Vi taler jo om udrykningskøretøjer, der kommer op på hastigheder, der presser bilerne til det yderste. Derfor skal vores biler kunne bremse og manøvrere sikkert i trafikken, siger Jørgen Jensen, fællestillidsmand for politiet på Vestegnen.

Efter kontroller hos henholdsvis autoriserede værksteder og FDM har Nordsjællands Politi valgt at beholde kontrakten med AutoCenter København i Gentofte. Hos Vestegnens Politi har man derimod mistet tilliden til AutoCenter København i Hvidovre, og parterne blev i december enige om at ophæve kontrakten.

Hos AutoCenter København erkender direktør og ejer Christian Buhelt fejlserviceringen på bremserne, men stiller sig uforstående over for, at Vestegnens Politi har mistet tilliden til værkstedet. Firmaet har dog selv tilbudt at ophæve kontrakten med Vestegnens Politi.

- Man kan ikke samarbejde med nogen, der ikke ønsker at samarbejde, siger Christian Buhelt.