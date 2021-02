Politiets bøn: Hjælp os

Ikke siden torsdag aften har har 57-årige Jane Møller fra Åbyhøj i Aarhus givet livstegn fra sig og en eftersøgning med politihunde, droner og patruljevogne siden lørdag har ikke løst mysteriet.

Derfor beder Østjyllands Politi nu indtrængende offentligheden om fornyet hjælp til at finde den forsvundne kvinde, som kan have søgt tilflugt i et skur eller et udhus et sted på en af de ruter, hun ofte benyttede til sine lange spadsereture.

- Vi har sat et stort apparat i gang, men desværre har vi stadig ikke fundet hende, og vi har ingen spor, der peger i en bestemt retning, siger politikommissær Allan Nielsen fra Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi har brug for at få hjælp fra hr. og fru Danmark til at kigge efter hende. I denne coronatid, hvor så mange færdes på stier og udendørsarealer, vil vi gerne bede om, at man holder udkig.

- Vi eftersøger hende de steder, hvor vi formoder, hun kan være, men vi efterspørger altså også hjælp i befolkningen. Det kunne være på ture til stranden eller ved Brabrand-søen, siger Nielsen.

Han nævner den private organisation Missing People som en vigtig samarbejdspartner, der organiserer eftersøgninger af savnede personer.

Missing People eftersøgte mandag store arealer ved hjælp af frivillige og hunde, og en ny eftersøgning er planlagt til at begynde i dag klokken 13, oplyser den presseansvarlige, Vivian Winther Eriksen, til Ekstra Bladet.

Eftersøgningen sker i tæt samråd med pårørende og politi, understreger hun, og den udføres under iagttagelse af gældende coronaregler.

Interesserede kan tilmelde sig eftersøgningen på organisationens Facebook-side.

Jane har været forsvundet siden torsdag aften