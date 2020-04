Politiets opfordring i sommerhuset: Pas nu på

Syd- og Sønderjyllands Politi har en opfordring til sommerhus-folket i påsken. Pas nu på med ikke at blive for afslappet

Selv om Danmark stadig kæmper med at få nedkæmpet coronavirus, så banker påsken på døren.

Hvert år er det altid lig med en menneskeflugt til sommerhuse i hele det ganske land.

Men nu har Syd- og Sønderjyllands Politi en opfordring. Er du helt sikker på, at du skal i sommerhus?, lyder det.

Politiet advarer om, at en alt for afslappet stemning og en løsluppenhed på rådene fra Sundhedsstyrelsen kan starte nye smittekæder, ligesom sommerhus-folket kan skabe en risiko for fastboende pensionister i områderne.

- Hvis du beslutter dig for at tage af sted, så er det utroligt vigtigt, at du tager dine gode vaner hjemme fra med dig. Det er lige nu, vi alle sammen har ansvar for at holde fast og holde ud.

- Det er nu, vi skal se, at kurverne over indlagte og alvorligt syge -helst skal flade ud. Vi har hver en del af ansvaret for det – også hvis man vælger at tage i sommerhus, siger politidirektør Jørgen Meyer fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Årsagen til, at det netop er Syd- og Sønderjyllands Politi, der deler opfordringen, er, at politikredsen blandet andet huser Blåvand, Vejers, Rømø og Fanø. Det er nogle af de mest kendet sommerhusområder i Danmark.