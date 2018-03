Politiforbund med modtræk: Grænsekontrol lammes af konflikt

Politiforbundet har nu valgt at reagere på Sophie Løhdes varsel om at lockoute 120.000 statsansatte.

Således har forbundet valgt at udtage 99 politikadetter til konflikt.

Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse.

- Det vil ramme grænsekontrollen mærkbart, og selv om vi i første omgang har friholdt politikadetterne, så føler vi os tvunget til at komme med et modsvar til den meget voldsomme lockout af 120.00 statsansatte, siger Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, i pressemeddelelsen.

Forbundet oplyser, at det var en enig hovedbestyrelse, som tirsdag besluttede at lade de 99 politikadetter strejke fra 16. april.

Ud af de 99 strejkende kadetter, er 21 på skole, mens resten arbejder ved grænsen i Rødby og i Sønderjylland samt med bevogtningsopgaver i København.

- Jeg tror, Sophie Løhde og Moderniseringsstyrelsen undervurderer, hvor fortørnede vi er over deres ageren og konsekvente afvisning af rimelige krav, sigerClaus Oxfeldt.

Han fortæller til TV2 News, at forbundet ikke anser det som et sikkerhedsproblem, at der ikke længere er kontrol ved grænsen, idet der kun er tale om en stikprøvekontrol. De er til gengæld gået i dialog med Rigspolitiet om at sikre en vis dækning af bevogtningsopgaverne i København.

Foruden kadetterne har politiforbundet tidligere varslet strejke for blandt andre køreprøvesagkyndige, ATK-måleoperatører og fingeraftrykseksperter.

- Vi er kede af det på borgernes vegne, men vi fornemmer også, at borgerne forstår, at vi er tvunget ud i denne situation, lyder det fra Claus Oxfeldt.