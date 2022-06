Politihund fanger påvirket bilist

En 29-årig mand kan se frem til en række bøder, da en politihund lykkedes med indhente og fange ham efter en flugt gennem ti villahaver. Hunden holdt manden tilbage indtil politimanden kom til.

Det skriver Nordjyske.

- Det er præcis det, som hunden er trænet i. Der var hverken bid eller noget, men han fik gerningsmanden til at standse ved at skærme ham af, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup.

Ville ikke stoppe

Den 29-årige mand blev anholdt på stedet for spiritus- og narkopåvirkning, at have overtrådt flere færdselsregler. Og så havde han tilmed ikke noget kørekort. Det havde han fået frakendt ved tidligere lejlighed.

Da en patrulje opdagede manden komme kørende mod dem i modsatte vejbane, satte de efter ham med blå blink. Men manden havde ikke i sinde at stoppe for politiet, og han satte farten op.

På et tidspunkt lader han bilen stå, og resten af hans flugt foregik til fods. Tilbage i bilen sad fire andre personer, der blev holdt tilbage af en politimand, mens hundefører og politihund jagtede den anholdte.

Og mon ikke der ved fyraften har været lidt ekstra klø bag øret og godbidder i sigte for den dygtige politihund.

