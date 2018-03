Politiken udhuler egne argumenter

På Politiken skriver man ikke navnet på Peter Madsen, som er fængslet og tiltalt for drab, usømmelig omgang med lig og andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter. Men man skriver navnet på en filminstruktør, som beskyldes for at have begået seksuelle overgreb på en række drenge i 70'erne.

Det er en selvmodsigelse. I sidstnævnte tilfælde foreligger hverken sigtelse eller anklageskrift, men en række af datidens børne-skuespillere står nu frem og fortæller om deres oplevelser med ham.

Jeg ved ikke i skrivende stund, hvad der ligger til grund for den redaktionelle beslutning om at bringe filminstruktørens identitet. Men jeg ved, hvilke overvejelser der ligger bag den første beslutning om kun at benævne Peter Madsen som ’ubådsejeren’ eller blot ’kaptajnen’.

Det skrev chefredaktør Christian Jensen nemlig en leder om for en uge siden.

Argumentationen lød som følger:

’Mange har bemærket, at denne avis – som nok den eneste i verden – ikke navngiver ubådsejeren. Hvorfor ikke? Fordi vi – ligeledes efter de presseetiske regler – kun navngiver personer, der har tilstået en forbrydelse eller er idømt minimum 2 års straf, medmindre de bærer gyldne kæder.

Vi er på det rene med, at det kan virke tomt og virkelighedsfjernt ikke at nævne kaptajnens navn, når hele verden taler om det. Vi siger ikke, at andre medier gør fejl. Men som den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup påpegede, er diskussionen om, hvor grænsen går, med til at bestemme, hvorfor den går.

Principperne for god presseskik skal stå deres prøve i ekstreme og ekstraordinære sager. Både når det handler om beskyttelse af ofre, pårørende og tiltalte. Ellers ender principperne for god presseskik som tomme manifestationer, som en ansvarsløs presse kan sjakre med efter forgodtbefindende.’

Hvorfor K.E. Løgstrup skal blandes ind i det, står hen i det uvisse. Men nu, hvor vi ser Politikens brug af fuld identitet i sagen om filminstruktøren, så giver det slet ingen mening.

Lad mig gøre helt klart, at mit ærinde her ikke er at dømme, om det er rigtigt eller forkert at bringe navnet på den pågældende mand.

Jeg er ikke i tvivl om, at der kommer mange vigtige ting frem om overgreb og en rådden kultur i disse år i kølvandet på #metoo. Det er godt.

Hvis det var Ekstra Bladets reportere, der kom og fortalte mig, at de havde talt med en række tidligere børne-skuespillere, som alle fortalte detaljeret og troværdigt om overgreb, så ville jeg lytte interesseret. Jeg ville spørge til sagen, f.eks om vi har talt med alle parter, herunder den anklagede. Dernæst ville jeg sammen med dem vurdere, hvorvidt vi skulle bringe navn og billeder på personen, som disse meget alvorlige anklager fremsættes mod.

Det er sådan, vi arbejder med vores journalistik hver eneste dag hele året. Hvis vi finder grundlag i vores research og i øvrigt mener, at det er etisk forsvarligt at bringe navn og billede, gør vi det. Hvis ikke, anonymiserer vi.

Jeg er ikke i tvivl om, at der ligger en grundig proces forud for publiceringen af historien i Politiken.

Men jeg har i skrivende stund ikke set nogen forklaring på, hvorfor Politiken ikke anonymiserer filminstruktøren, selv om det ville være i tråd med budskabet i lederen om de rette principper.

Jeg ved ikke, om der gælder særlige regler på Politiken for historier, som lægger sig i slipstrømmen af #metoo-bevægelsen. Eller om man anser en filminstruktør som en, der bærer ’gyldne kæder’.

For det er vel helt utænkeligt, at Politiken også selv synes, at argumenterne fra sidste uges leder var ude af trit med virkeligheden?

Jeg siger ikke, det er forkert, at Politiken nævner filminstruktørens navn. Jeg har ikke adgang til deres materiale. Mit ærinde er at udstille hulheden, når Politiken ikke nævner Peter Madsen ved navn.