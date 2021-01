Politikens tillidsmand: Jeg tænkte øv

Politikens tillidsmand blev først klar over, at der samlet set var tale om 12 sager om krænkelser på avisen, dagen før ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen stillede op til interview i Ekstra Bladet

Torsdag kom det frem, at ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen har håndteret 12 sager om krænkelser på Dagbladet Politiken, siden han tiltrådte som chefredaktør.

Dagen før interviewet med Ekstra Bladet informerede han Politikens tillidsmand Pernille Mac Dalland om det præcise antal sager i huset.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg tænkte øv, at der er flere, siger hun.

12 sager om sexisme på Politiken

En orientering havde været bedre

Pernille Mac Dalland har været tillidsrepræsentant for Politikens redaktionelle ansatte siden 2015, og er løbende blevet orienteret om sager om krænkelser på redaktionerne.

Men de tre nyere sager fra Politikens kommercielle afdeling er ny information for hende.

Pernille Mac Dalland blev først bekendt med det præcise antal sager om krænkelser på Politiken dagen før Ekstra Bladets interview med chefredaktør Christian Jensen, der var to uger undervejs.

- Gør du dig nogen tanker om, at du først får det at vide, dagen før din chef siger det i offentligheden?

- Jeg må indrømme, at jeg ikke lige ... Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til faktisk.

- Ville du ikke gerne vide det?

- Selvfølgelig er jeg interesseret i at vide det, for jeg er jo ikke interesseret i, at nogle andre skal ringe til mig og fortælle, at der er kommet en sag mere. Jeg vil selvfølgelig gerne være klædt på. Så lærer vi jo også, at det skal være løbende, men det har jo også været jul og nytår og så videre ...

- Du har ikke nogen kritikpunkter i forhold til orienteringen?

- Jeg synes det havde været bedre, om jeg var blevet orienteret løbende, når vi nu har etableret et samarbejde om at få forandret kulturen på Politiken. Men vi bliver bedre hen ad vejen.

Chefredaktør ville ikke stille op til interview

Holder tæt for kvindernes skyld

Pernille Mac Dalland mener, at de nye sager bekræfter det, hun fortalte Ekstra Bladet for to uger siden. Netop at det er de løstansatte, der er de mest udsatte på arbejdspladsen.

Hun følger dog den linje, som chefredaktøren lagde for dagen hos Ekstra Bladet, og afholder sig fra at gå ind i, om nogle af sagerne handler om chefer på Politiken.

- Jeg forstår godt, at folk er frygteligt interesserede i det, men med hensyn til de kvinder behøver vi ikke diskutere offentligt, hvem det er, hvornår, og hvad situationen var, siger hun.

- Grunden til, at jeg spørger, er jo, at det mellem chefer og ansatte kan være et magtforhold, der kan gøre det svært for medarbejderen at dele sin oplevelse?

- Der er mange magtstrukturer på en avis og på en arbejdsplads i det hele taget, fordi du netop også har de mere udsatte medarbejdere. Der er mange måder at være i en magtrelation på.

- Er du med på, at jeg tænker, at der er chefer, der krænker, når I ikke vil svare på det?

- Jeg kan godt forstå, du tænker sådan. Jeg har ikke lyst til at sige noget, der kan gøre, at man begynder at undre sig over, hvilke redaktioner eller hvilke grupper, det er. Så kan man lave en delmængde for så at snævre ind på, hvem det er.

- Tror du, dine medarbejdere stadig har tillid til samarbejdet mellem tillidsmanden og ledelsen?

- Foreløbigt har jeg ikke hørt andet, men vi har generalforsamling om en måned, og der kan det jo være, at jeg får noget andet at vide.