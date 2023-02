Politiker anlægger injuriesag efter anklage om dokumentfalsk

Tidligere teaterdirektør og nuværende folketingsmedlem Jon Stephensen (M) vil anlægge en injuriesag mod Henning Dyremose, der er bestyrelsesformand for Stephensens tidligere arbejdsplads, teateret Aveny-T.

Det oplyser Jon Stephensens advokat, Bjarke Vejby, tirsdag aften i en mail til Ritzau.

Beskeden fra Jon Stephensen kommer, efter at Henning Dyremose tirsdag har udtalt til Børsen, at bestyrelsen hos Aveny-T 'fortsat er af den opfattelse, at Jon har skrevet under i en andens navn'.

Det bestrider Jon Stephensen, lyder det i mailen:

- Af en artikel fra Ritzau i dag fremgår, at Henning Dyremose påstår, at min klient Jon Stephensen har forfalsket en underskrift.

- Dette bestrides af Jon Stephensen, og Henning Dyremoses påstand giver derfor anledning til, at Jon Stephensen i morgen (onsdag, red.) anlægger en injuriesag mod Henning Dyremose med påstand om straf, mortifikation og tort-godtgørelse.

Til Ritzau siger Bjarke Vejby tirsdag aften, at de endnu ikke har lagt sig fast på, hvilken økonomisk kompensation - såkaldt tortgodtgørelse - der ønskes.

- Det er en grov påstand, og i den forbindelse vil tortgodtgørelsen blive fastsat ud for det, siger han.

Mistanken om, at Jon Stephensen skulle have forfalsket en underskrift, var ifølge Børsen en af grundene til, at Jon Stephensen i maj sidste år blev fyret som direktør for Aveny-T efter omkring 11 år på posten.

Jon Stephensen stoppede i den forbindelse med øjeblikkelig virkning. Men teaterbestyrelsen har ikke ønsket at udtale sig om, hvad der konkret lå til grund for, at Jon Stephensen blev opsagt.

I stedet har det lydt, at der var tale om 'en række uenigheder om grundlæggende ledelsesmæssige og forretningsmæssige forhold'.

Selv har Jon Stephensen sagt, at det var på grund af hans politiske virke som medlem af Moderaterne. Det har Henning Dyremose til gengæld afvist.

Striden om, hvad der egentlig lå til grund for fyringen, har også tidligere ført til, at Jon Stephensen i juni sidste år lagde sag an mod teateret for brud på ligebehandlingsloven.

En sag, han så sent som mandag opgav.

I forbindelse med at sagen blev droppet, lød det blandt andet i en udtalelse fra Henning Dyremose:

- Det er vores overbevisning, at Jon Stephensen hele tiden har været klar over, at bevisbyrden var så overvældende imod ham i forhold til fyringen, og hvorfor vi mistede tilliden til ham, at han ikke har set andre udveje for at forsøge at forhindre dårlig omtale end at droppe sagen.

Om den aktuelle injuriesag vil Henning Dyremose ikke udtale sig før onsdag.

Henning Dyremose siger ikke til Børsen, hvad opfattelsen af, at Jon Stephensen skulle have forfalsket en underskrift, baserer sig på.

Men ifølge Børsens oplysninger tager det afsæt i, at en whistleblower sidste år gik til teaterets bestyrelse og blandt andet fortalte, at Jon Stephensen havde - eller havde haft til hensigt - at forfalske bestyrelsesmedlemmers underskrifter på officielle dokumenter.

Jon Stephensen har afvist beskyldningerne over for Børsen.