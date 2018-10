Politiker: Danske regler for udlændinge giver ikke mening på Færøerne

Den færøske politiker Magni Arge forstår fuldt ud færingen Kári við Rættará, der er vred over, at embedsmønd i København bestemmer over hans kærlighedsliv. DF'er er lodret uenig

Det har i den grad bragt sindene i kog rundt omkring i kongeriget, da færøske Kári við Rættará i går her på ekstrabladet.dk luftede sin utilfredshed med, at det er en embedsmand i København, der skal tage stilling til, om han kan få opholdstilladelse til sin ghanesiske kone på Færøerne.

- Hvorfor skal en københavner bestemme over mit kærlighedsliv? sagde han i går og tilføjede:

- Jeg synes ikke, at det er fair, at mit og Constances liv og levned i ægteskabelig sammenhæng skal afgøres af en embedsmand i København, der ikke har den fjerneste indsigt i færøske forhold og færøsk kultur. Afgørelsen bærer præg af etnocentrisme og danske værdier - blandt andet at man lever længe sammen, inden man bliver gift. De værdier ligger langt fra den færøske dagligdag og virkelighed i det religiøse segment, som jeg sammen med mange andre heroppe, indgår i.

I kommentarerne under artiklen raser debatten.

'Hvis færinger vil bestemme selv, så er det fint med mig. Der er bare det, at så stopper vi pengene til Færøerne!' lyder det fra brugeren Chino2, mens Jens V. skriver:

'Det danske riges udlændingestyrelse har sæde i København. Færøerne er en del af det danske rige, ligesom Fanø, Langeland, Amager og mange andre øer. Punktum!'

'Et underligt angreb'

Og heller ikke DFs Martin Henriksen, der er formand for Udlændinge- og Integrationsudvalget samt medlem af Folketingets Færøudvalg kan forstå Kári við Rættarás holdning.

- Det forekommer mig ærligt talt at være et underligt angreb på myndighederne. Det er jo ikke sådan, at der sidder en embedsmand i København og tænker, at nu giver vi afslag, fordi manden er færing. Sådan fungerer Rigsfællesskabet altså ikke, og sådan fungerer systemet ikke, siger Martin Henriksen til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Der er altså en grund til, at vi har den lovgivning, som vi har. Det handler om at passe på Danmark og også på Færøerne. Vi kan ikke bare lukke alle ind, fordi de er blevet gift med en person, der er statsborger i Rigsfællesskabet. Det vil ganske enkelt ikke være ansvarligt. Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, om der er tale om ægte kærlighed. For det kan da sagtens være, men vi kan simpelthen ikke lempe reglerne.

Uden støtte er Kári við Rættará dog ikke. Flere kommentarer under gårsdagens artikel viser sympati med ægteparret, der lige nu er adskilt af mere end 6000 kilometer.

'Forstår godt at mange færinge gerne vil ud af rigsfællesskabet. Efter min mening er det da ikke noget vi skal bestemme i Danmark, det kan de da sagtens selv tage stilling til på Færørene', skriver Bo Victor blandt andet.

Også Magni Arge (T), der er formand for Færøudvalget og medlem af Folketinget for det færøske parti Tjóðveldi (Det Republikanske Parti), kan forstå Kári við Rættarás holdning.

- Jeg er helt enig med ham, siger han til Ekstra Bladet.

Constance Oforiwaa Kesseh og Kári við Rættará under deres bryllupsfest i Ghana den 15. januar 2016. De havde først mødt hinanden ansigt til ansigt få dage tidligere. Indtil da havde de holdt kontakten via digitale tjenester som eksempelvis Facebook. Ægteparret lever i dag på hvert deres kontinent. Privatfoto

Brug for arbejdskraft

For ganske kort tid siden stillede den færøske politiker en række spørgsmål til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), hvor han spørger, om hun ikke mener, at der bør tages hensyn til, at situation på Færøerne er anderledes end i Danmark.

- Vi har ikke den samme flygtninge- og indvandrerproblematik på Færøerne, som der er i Danmark. Vi har tværtimod i øjeblikket en stor tilflytning. Vi har brug for arbejdskraft og ser en stor fordel i, at folk med tilknytning til Færøerne flytter herop. Men mange færinger, som rejser ud i verden for at uddanne sig og arbejde bliver gift med folk fra andre lande end fra de nordiske lande. Og de har har svært ved at komme hjem igen, fordi der er så høje krav til, at deres ægtefælle kan få ophold, siger Magni Arge.

Han fortæller, at han for ikke længe siden hørte om en dreng, der kom med sin mor og far til Færøerne fra Polen, da drengen var fire. Da han blev 13, fik han sammen med sine forældre permanent opholdstilladelse. Den udløb imidlertid, da han blev 18 og myndig. Og selvom den unge mand var fint integreret, talte flydende færøsk og så sig selv som færing, endte han bagest i køen for nyansøgere af opholdstilladelser.

- Det er sådan nogle eksempler, som vi oplever heroppe, og det er ikke hensigtsmæssigt, siger Magni Arge.

De seneste år har den danske regering forhandlet med det færøske landsstyre om at lægge ansvaret for netop udlændingereglerne i Tórshavn frem for i København.

Der er dog ikke opnået enighed endnu.

'Blander mig ikke i danske forhold'

Martin Henriksen mener dog ikke, at Færøerne bør ændre den nuværende praksis, hvis de får muligheden.

- Hvis Færøerne en dag inden for rammerne af Rigsfællesskabet overtager ansvaret for udlændingereglerne, så vil jeg mene, at det vil i være i færøsk interesse at fastholde en restriktiv linje på udlændingeområdet, siger han.

Det er Magni Arge lodret uenig i.

- Selvfølgelig skal det så varetages efter færøske forhold. Jeg blander mig sådan set ikke i, hvad man gør og mener i Danmark. Der må man selv vurdere, hvad der er bedst. Men når det handler om vores forhold, så synes jeg, at det er noget, vi selv skal stå for og administrere på den mest hensigtsmæssige måde, siger han.

Magni Arge (T) mener, at Færøerne selv skal administrere udlændingeområdet. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix