Politiker der kritiserer præsidentkup i Tunesien er anholdt

En militær enhed har anholdt et medlem af Tunesiens parlament i hans hjem, oplyser hans kone. Det er sket, efter at han på Facebook har kaldt præsident Kais Saieds magtindgreb for et kup.

Saied fyrede søndag premierministeren og suspenderede parlamentet i en måned.

Yassin Ayari repræsenterer et lille parti i det tunesiske parlament. Han har ofte udtrykt kritik af præsidenten.

Hverken militæret eller justitsvæsnet er tilgængelige for en kommentar til anholdelsen af ham.

Ayaris kone fortæller over telefonen, at cirka 20 mænd klædt i civil havde ransaget deres hjem tidligere fredag. De præsenterede sig selv som præsidentens sikkerhedsfolk.

- De førte ham væk med magt, mens hans mor råbte, fortæller hun.

Familien fik besked på ikke at filme anholdelsen.

Da præsident Saied søndag meddelte, at han havde overtaget regeringens beføjelser, sagde han samtidig, at immuniteten for parlamentets medlemmer ikke længere gælder.

Saied lovede torsdag, at han vil opretholde tunesernes frihed og rettigheder. Men fra USA lød der en opfordring til at vende tilbage til 'den demokratiske vej'.

Anklagemyndigheden i Tunensien har erklæret sig politisk neutral. Den lod i denne uge forstå, at man har indledt en efterforskning af tre politiske partier, der har været modstandere af præsidenten. Samtidig hed det, at man var i gang med at granske flere lovgiveres handlinger.

Tunesien var det eneste land i den arabiske verden, som slap ud af Det Arabiske Forår i 2011 med et demokratisk styre.

Men der har været stor vrede i landet over, at det ikke er lykkedes at skabe mere økonomisk fremgang og arbejdspladser. Samtidig har der været alvorlig kritik af regeringens håndtering af coronakrisen.

Derfor har mange tunesere reageret positivt på præsidentens kontante indgreb.