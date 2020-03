Politiker glemte at slukke mikrofon: Kaldte kollega 'led kælling'

En Venstrepolitiker glemte at slukke for sin mikrofon under seneste byrådsmøde og måtte efterfølgende undskylde sin opførsel

Byrådsmødet i Hillerød var onsdag aften et historisk et af slagsen.

For byrådets 27 medlemmer, der for første gang var med på en Skype-forbindelse hjemmefra, men især for Nye Borgerliges medlem, Mette Thiesen, der pludselig blev afbrudt af en anonym kollega.

- Åh, Mette Thiesen. Du er simpelthen en led kælling, er du, lød det i den anden ende, inden mikrofonen hurtigt blev slukket igen.

- Hvem var det, der sagde det? Det var da godt nok noget mærkeligt noget at sige. Jeg ved ikke lige, hvem det var, der kom med den småperfide bemærkning. Det troede jeg ikke var sådan noget, vi gjorde i Hillerød Byråd, svarede Mette Thiesen prompte igen.

Men ingen gav sig til kende. Ingen ville stå ved bemærkningen.

'Fuldstændig uacceptabelt'

Først senere på aftenen, da mødet var slut, tikkede en mail ind i Mette Thiesens indbakke.

- Jeg fik en mail fra Hanne Kirkegaard (V) i går aftes, hvor hun undskyldte, fortæller Mette Thiesen til Ekstra Bladet.

Senere kom der også en undskyldning fra Hanne Kirkegaards kollega, Klaus Markussen, der er 1. viceborgmester i Hillerød Kommune.

Thiesen kalder undskyldningerne 'bedre end ingenting', men er stadig vred over kollegaens opførsel.

- Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er utilstedeligt og perfidt at tale sådan til sin kollega. Og det er dårlig stil, at hun ikke bare indrømmede det, da jeg spurgte, hvem det var. Men en undskyldning på mail er bedre end ingenting, siger Mette Thiesen.

Kan være rygende uenige

Byrådet var ved at behandle et forslag om et integrationsprojekt med støtte til, at indvandrerkvinder kommer ud i naturen, som Mette Thiesen stemte imod, da hun blev afbrudt af Hanne Kirkegaard.

- Jeg kan jo høre på hendes ytring, at hun i hvert fald ikke deler mit syn på udlændingepolitikken.

Ifølge Mette Thiesen har de to byrådskolleger ikke tidligere krydset klinger.

- Men jeg kan da tænke mit om, hvad hun kan have sagt, når jeg ikke har hørt det. Det kommer da helt sikkert til at være noget, jeg har i baghovedet, at hun taler sådan om mig, siger Mette Thiesen.

V-kollega undskylder

I en sms til Ekstra Bladet henviser Hanne Kirkegaard til sin kommentar til sn.dk. Det samme gør Klaus Markussen, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Til sn.dk udtaler Hanne Kirkegaard i en mail:

'Jeg har den helt klare holdning, at vi skal tale ordentligt til hinanden – også i byrådet – jeg har så beklageligvis selv brudt den regel, og det beklager jeg. Jeg har selvfølgelig straks i går aftes og sagt undskyld til både Mette Thiesen og til borgmesteren for min udtalelse og kan for min del sige, at det kommer ikke til at ske igen.

Ingen af de to ønsker at uddybe deres undskyldninger eller kommentarer til avisen.

Undrer sig over borgmester

Det er dog ikke kun kællinge-kommentaren, der undrer Mette Thiesen.

Byens borgmester, Kirsten Jensen, der var ordstyrer, lod nemlig mødet fortsætte uden at italesætte Hanne Kirkegaards bemærkning.

- Reaktionen burde have faldet prompte og ikke først, da jeg spørger, om der ikke skal tales pænt til hinanden. Normalt plejer hun at være hurtig til at italesætte, hvis nogen glemmer at rejse sig op i salen, men åbenbart ikke når man kalder andre for kælling.

Se også: Kontroversiel gallerist samlede ulovligt ind til dømt politiker

Mette Thiesen blev valgt ind i Hillerød Byråd for Nye Borgerlige i 2017. Inden da sad hun i byrådet i fire år for De Konservative.

Ved valget i 2019 blev hun desuden valgt ind i Folketinget for Nye Borgerlige.

I december sidste år blev hun dømt for at æreskrænke en fitnessinstruktør. Læs mere om det her.

Se også: Mette Thiesen dømt for at ærekrænke fitnessinstruktør

Se også: Nabokrig på Borgen: Terrorister! Racerent!