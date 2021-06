Politiker hængt ud af TV2: Historien var plantet

Landsstyreformand Múte B. Egede mener, at TV 2 i april hoppede på en historie, som var plantet af en eller flere kilder, som ønskede at påvirke det grønlandske valg

Ved du noget, så skriv til Ekstra Bladets journalister på tf@eb.dk

Den grønlandske toppolitiker og landsstyreformand, Múte B. Egede, var chokeret, da han 2. april kunne læse på tv2.dk, at han havde undladt at erklære sig inhabil i to konkrete sager.

Dels havde politikeren fra Inuit Ataqatigiit-partiet ikke haft lejlighed til at kommentere og dermed korrigere påstandene, som var forkerte, og dels kom historien på det værst tænkelige tidspunkt; fire dage før landstingsvalget.

- Jeg var rystet, og den blev delt flittigt på de sociale medier, fortæller Múte Egede, som mener, at TV 2 og redaktionschef Ulla Østergaard er hoppet på en historie, som er plantet for at påvirke det grønlandske valg, der blev afholdt 6. april.

- Ud fra den korrespondance, jeg har haft med TV 2 og især med Ulla Østergaard, kunne jeg tydeligt se, at der ikke var styr på det. Jeg kan ikke se andet, end at det er en plantet historie, som TV 2's redaktionschef er hoppet på og dermed prøvet at påvirke det grønlandske valg, siger IA-formanden.

'Under al kritik'

Múte B. Egede var ellers ihærdig i sit forsøg på at få TV 2 til at rette artiklen. Det fremgår af mails og beskeder, som Ekstra Bladet har fået adgang til.

Allerede samme dag, som den forkerte TV 2-artikel begyndte at cirkulere, forsøgte IA-formanden at få redaktionschef Ulla Østergaard til at indse, at påstandene var grundløse. Men redaktionschefen strittede i mod, fremgår det af korrespondancen.

Artiklen fortætter under billedet...

Redaktionschef på TV2 News, Ulla Østergaard.

- Hun ville ikke flytte sig i de første snakke, men efterhånden gik det op for dem, tror jeg, at deres artikel ikke hang sammen. Jeg synes, det er under al kritik, når man tænker på, hvor alvorlig og graverende en fejl, det var. Det kunne have påvirket valget, siger Múte B. Egede.

- Når man er magtens fjerde led, der kan påvirke magtbalancen, så skal tingene hænge sammen. Det er min personlige holdning, og det betyder ikke, at politikere skal fredes, men man skal gøre tingene på en forsvarlig måde, hvor der er belæg for de påstande, der kommer ud, siger han.

Hvem kunne have interesse i at plante sådan noget?

- Jeg har en klar fornemmelse af, hvor det kommer fra, men jeg kommer ikke til at sige det nu, siger landsstyreformanden.

TV 2 beklager

Både Ulla Østergaard og nyhedsdirektør på TV 2, Ulla Pors, beklager hele forløbet og gør det klart, at de pågældende journalister, der lagde navn til artiklen, er helt uden skyld i sagen.

- Jeg har ingen grund til at tro, at vi på nogen måde skulle ønske at være med til at påvirke et valg, siger Ulla Pors og tilføjer:

- Jeg har 100 procent tillid til, at alle vores ansatte på TV 2 passer deres journalistiske arbejde og varetager TV 2 og borgernes interesser. Men begår vi fejl – ja det gør vi. Det har vi gjort her og det beklager jeg, siger Ulla Pors og påpeger, at de to journalister på historien er uden skyld.

Er det en kilde, der har interesser i det grønlandske valg?

- Jeg ønsker ikke at kommentere på vores kilder.